Caluire répond à l'appel d'Alain Jakubowicz et plantera un arbre pour Ilan Halimi

Un acte antisémite largement dénoncé, et qui a inspiré une tribune à l'avocat lyonnais Alain Jakubowicz. L'ancien président de la Licra y encourage chaque maire de France à planter un arbre pour le jeune homme, enlevé, torturé et séquestré en 2006 parce que juif.

L'appel a trouvé écho à Caluire-et-Cuire. Le maire nouvellement élu Bastien Joint a annoncé vouloir planter un arbre en hommage à Ilan Halimi sur sa commune. "Car ici, à Caluire, ville où fut arrêtée la réunion clandestine de Jean Moulin et de ses compagnons de Résistance, ville de Jean Nallit, Juste parmi les Nations, nous savons ce que signifient le courage et la fidélité à nos valeurs", argumente l'édile LR.

"Face à celui qui a tronçonné l’arbre planté à Épinay-sur-Seine en hommage à Ilan Halimi, je veux croire que cette profanation, à la fois indicible et criminelle, de notre mémoire collective, tout comme la recrudescence de ces actes odieux, appelle une réponse pénale ferme et exemplaire. Car une société apaisée ne peut exister sans le respect de la règle de droit… Face à la haine, notre mémoire sera toujours vivante. Car rien n’est jamais plus fort que ce qui nous rassemble: la République !", poursuit Bastien Joint.

A Lyon aussi, mais peut-être en 2026

Un candidat qui vise la mairie de Lyon a aussi répondu favorablement à l'appel. Un certain Jean-Michel Aulas, qui plantera donc à son tour un arbre s'il est élu en 2026, "parce que l’antisémitisme est une insulte à la République et une blessure à l’âme de Lyon, terre de mémoire, de résistance et de fraternité".

De quoi ravir Alain Jakubowicz, qui a remercié les deux personnalités politiques.