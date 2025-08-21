Caluire répond à l'appel d'Alain Jakubowicz et plantera un arbre pour Ilan Halimi

Un acte antisémite largement dénoncé, et qui a inspiré une tribune à l'avocat lyonnais Alain Jakubowicz. L'ancien président de la Licra y encourage chaque maire de France à planter un arbre pour le jeune homme, enlevé, torturé et séquestré en 2006 parce que juif.
L'appel a trouvé écho à Caluire-et-Cuire. Le maire nouvellement élu Bastien Joint a annoncé vouloir planter un arbre en hommage à Ilan Halimi sur sa commune. "Car ici, à Caluire, ville où fut arrêtée la réunion clandestine de Jean Moulin et de ses compagnons de Résistance, ville de Jean Nallit, Juste parmi les Nations, nous savons ce que signifient le courage et la fidélité à nos valeurs", argumente l'édile LR.
"Face à celui qui a tronçonné l’arbre planté à Épinay-sur-Seine en hommage à Ilan Halimi, je veux croire que cette profanation, à la fois indicible et criminelle, de notre mémoire collective, tout comme la recrudescence de ces actes odieux, appelle une réponse pénale ferme et exemplaire. Car une société apaisée ne peut exister sans le respect de la règle de droit… Face à la haine, notre mémoire sera toujours vivante. Car rien n’est jamais plus fort que ce qui nous rassemble: la République !", poursuit Bastien Joint.
A Lyon aussi, mais peut-être en 2026
Un candidat qui vise la mairie de Lyon a aussi répondu favorablement à l'appel. Un certain Jean-Michel Aulas, qui plantera donc à son tour un arbre s'il est élu en 2026, "parce que l’antisémitisme est une insulte à la République et une blessure à l’âme de Lyon, terre de mémoire, de résistance et de fraternité".
De quoi ravir Alain Jakubowicz, qui a remercié les deux personnalités politiques.
Cher Jean-Michel,— Alain Jakubowicz (@JakubowiczA) August 20, 2025
Voyons ce que fera et, je le crains, ce que ne fera pas @Gregorydoucet. Dans ce cas qui mieux que notre futur Maire pour en prendre l’initiative ? Yes we can !
Bravo cette initiative ! Aulas soutient c’est bien, Doucet s’en moque ?Signaler Répondre
Le petit pétard à les dents longues, il se fait remarquer pour des faits nationaux.Signaler Répondre
Un clone de Vincendet ?
Il y en a marre d'instrumentaliser l'antisémitisme !Signaler Répondre
Tous les juifs de la terre ne sont pas pro-Nétanyahou. Je ne suis pas juif, mais je peux vous assurer que comme moi, tous mes amis juifs sont horrifiés et contraires à la ligne politique d'extrême droite de l'actuel gouvernement d'Israël.
Être solidaires avec le peuple palestinien n'a rien à voir avec l'antisémitisme.
Non, ça n’a rien à voir, on parle d’antisemitisme, tu devrais soutenir cette action. Tu sais qui était antisemite ? Les nazis.Signaler Répondre
On attend la même chose dans toutes les communes de Lyon, particulièrement à Villeurbanne
L'arbre ne va pas arrêter l'antisémitisme mais c'est mieux que ne rien faire. C'est un symbole. Bravo à Caluire. Et les autres maires de la métropole?Signaler Répondre
Toutes les communes de France 🇫🇷 doivent réagir contre le cancer de l’antisémitisme. Ilan ni oubli ni pardon .Signaler Répondre
Manipulés un jour,manipulés toujours !!!Signaler Répondre
Je m’en souviens encore,le traumatisme de lire les actes de barbaries qu’à enduré ce jeune homme, personnellement j’étais sidérée écœurée, le pire voyez-vous c’est qu’il y’a 20 ans de ça, sa mère a préféré enterrer son enfant en Israël car elle redoutait la profanation de sa tombe. Aujourd’hui cette société ces élus antisemites qui n’ont plus de respect pour rien ni pour personne, cette société fait peur et c’est hyper inquiétant ce relativisme ces silences, ces regards détournés.Signaler Répondre
C'est bien mais si on veut lutter contre le racisme, il faut punir sévèrement les racailles qui se permettent de faire ça.Signaler Répondre
Bizarre nos écolos ne veulent pas planter un arbre ?Signaler Répondre
Ah non il ne faut pas déplaire à leurs potes LFI......
Je ne sais pas si c est uniquement moi mais je trouve que cela sent le bal des faux culs.Signaler Répondre
Être ou paraître ?
On est clairement dans la position 2.
« L’antisémitisme et le racisme demeurent une plaie pour notre société. Ils ne sauraient prospérer dans une République qui se veut fidèle à ses valeurs. Certes, la situation en France connaît des tensions et des dégradations, mais notre devoir est de rester républicains : affronter l’insécurité, faire appliquer les décisions de justice et les OQTF, tout en refusant de céder aux extrêmes. Car en politique comme en religion, les extrêmes n’apportent jamais de solutions durables : ils divisent, fragilisent et menacent la cohésion nationale. »Signaler Répondre
Bravo CALUIRE. Croix roussien, j attends celui de Lyon......Vous honorez votre fonction.Signaler Répondre
Ni oubli, ni pardon
Alain, vous savez très bien que malheureusement rien ne va changer quand vous voyez du free Palestine sur les feux tricolore de Vénissieux, Vaulx , St Priest etc.....etcSignaler Répondre
L'antisémitisme est géant dans ce pays!
Et un arbre pour Aboubakar Cissé, non ?Signaler Répondre