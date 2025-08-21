Politique

Caluire répond à l'appel d'Alain Jakubowicz et plantera un arbre pour Ilan Halimi

Il y a quelques jours, l'olivier planté à Epinay-sur-Seine en mémoire d'Ilan Halimi a été abattu.

Un acte antisémite largement dénoncé, et qui a inspiré une tribune à l'avocat lyonnais Alain Jakubowicz. L'ancien président de la Licra y encourage chaque maire de France à planter un arbre pour le jeune homme, enlevé, torturé et séquestré en 2006 parce que juif.

L'appel a trouvé écho à Caluire-et-Cuire. Le maire nouvellement élu Bastien Joint a annoncé vouloir planter un arbre en hommage à Ilan Halimi sur sa commune. "Car ici, à Caluire, ville où fut arrêtée la réunion clandestine de Jean Moulin et de ses compagnons de Résistance, ville de Jean Nallit, Juste parmi les Nations, nous savons ce que signifient le courage et la fidélité à nos valeurs", argumente l'édile LR.

"Face à celui qui a tronçonné l’arbre planté à Épinay-sur-Seine en hommage à Ilan Halimi, je veux croire que cette profanation, à la fois indicible et criminelle, de notre mémoire collective, tout comme la recrudescence de ces actes odieux, appelle une réponse pénale ferme et exemplaire. Car une société apaisée ne peut exister sans le respect de la règle de droit… Face à la haine, notre mémoire sera toujours vivante. Car rien n’est jamais plus fort que ce qui nous rassemble: la République !", poursuit Bastien Joint.

A Lyon aussi, mais peut-être en 2026

Un candidat qui vise la mairie de Lyon a aussi répondu favorablement à l'appel. Un certain Jean-Michel Aulas, qui plantera donc à son tour un arbre s'il est élu en 2026, "parce que l’antisémitisme est une insulte à la République et une blessure à l’âme de Lyon, terre de mémoire, de résistance et de fraternité".

De quoi ravir Alain Jakubowicz, qui a remercié les deux personnalités politiques.

avatar
Antisemitisme ou racisme le 21/08/2025 à 20:49

Bravo cette initiative ! Aulas soutient c’est bien, Doucet s’en moque ?

avatar
Ex Précisions le 21/08/2025 à 20:33

Le petit pétard à les dents longues, il se fait remarquer pour des faits nationaux.
Un clone de Vincendet ?

avatar
Qubik le 21/08/2025 à 20:21
,,,,,,!( a écrit le 21/08/2025 à 19h13

Alain, vous savez très bien que malheureusement rien ne va changer quand vous voyez du free Palestine sur les feux tricolore de Vénissieux, Vaulx , St Priest etc.....etc
L'antisémitisme est géant dans ce pays!

Il y en a marre d'instrumentaliser l'antisémitisme !
Tous les juifs de la terre ne sont pas pro-Nétanyahou. Je ne suis pas juif, mais je peux vous assurer que comme moi, tous mes amis juifs sont horrifiés et contraires à la ligne politique d'extrême droite de l'actuel gouvernement d'Israël.
Être solidaires avec le peuple palestinien n'a rien à voir avec l'antisémitisme.

avatar
To-To le 21/08/2025 à 20:20
LFI 69 a écrit le 21/08/2025 à 19h12

Et un arbre pour Aboubakar Cissé, non ?

Non, ça n’a rien à voir, on parle d’antisemitisme, tu devrais soutenir cette action. Tu sais qui était antisemite ? Les nazis.
On attend la même chose dans toutes les communes de Lyon, particulièrement à Villeurbanne

avatar
Cyrielle69 le 21/08/2025 à 20:18

L'arbre ne va pas arrêter l'antisémitisme mais c'est mieux que ne rien faire. C'est un symbole. Bravo à Caluire. Et les autres maires de la métropole?

avatar
Démo le 21/08/2025 à 20:18

Toutes les communes de France 🇫🇷 doivent réagir contre le cancer de l’antisémitisme. Ilan ni oubli ni pardon .

avatar
Manipo le 21/08/2025 à 19:52

Manipulés un jour,manipulés toujours !!!

avatar
Terrible le 21/08/2025 à 19:52

Je m’en souviens encore,le traumatisme de lire les actes de barbaries qu’à enduré ce jeune homme, personnellement j’étais sidérée écœurée, le pire voyez-vous c’est qu’il y’a 20 ans de ça, sa mère a préféré enterrer son enfant en Israël car elle redoutait la profanation de sa tombe. Aujourd’hui cette société  ces élus antisemites qui n’ont plus de respect pour rien ni pour personne, cette société fait peur et c’est hyper inquiétant ce relativisme ces silences, ces regards détournés.

avatar
Racailles de m... le 21/08/2025 à 19:49

C'est bien mais si on veut lutter contre le racisme, il faut punir sévèrement les racailles qui se permettent de faire ça.

avatar
Bizarre le 21/08/2025 à 19:43

Bizarre nos écolos ne veulent pas planter un arbre ?
Ah non il ne faut pas déplaire à leurs potes LFI......

avatar
C est une impression? le 21/08/2025 à 19:40

Je ne sais pas si c est uniquement moi mais je trouve que cela sent le bal des faux culs.
Être ou paraître ?
On est clairement dans la position 2.

avatar
Vive La France 69450 le 21/08/2025 à 19:35

« L’antisémitisme et le racisme demeurent une plaie pour notre société. Ils ne sauraient prospérer dans une République qui se veut fidèle à ses valeurs. Certes, la situation en France connaît des tensions et des dégradations, mais notre devoir est de rester républicains : affronter l’insécurité, faire appliquer les décisions de justice et les OQTF, tout en refusant de céder aux extrêmes. Car en politique comme en religion, les extrêmes n’apportent jamais de solutions durables : ils divisent, fragilisent et menacent la cohésion nationale. »

avatar
Lyon2026revient le 21/08/2025 à 19:18

Bravo CALUIRE. Croix roussien, j attends celui de Lyon......Vous honorez votre fonction.
Ni oubli, ni pardon

avatar
,,,,,,!( le 21/08/2025 à 19:13

Alain, vous savez très bien que malheureusement rien ne va changer quand vous voyez du free Palestine sur les feux tricolore de Vénissieux, Vaulx , St Priest etc.....etc
L'antisémitisme est géant dans ce pays!

avatar
LFI 69 le 21/08/2025 à 19:12

Et un arbre pour Aboubakar Cissé, non ?

