Les Républicains : plusieurs élus du Rhône intègrent la Commission nationale d'investiture

Organe très important qui devra piloter les candidatures aux prochaines élections locales de 2026, la CNI, présidée par Annie Genevard, intègre plusieurs élus du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Ainsi, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur François-Noël Buffet en est membre, tout comme les maires de Saint-Priest Gilles Gascon et d'Ecully Sébastien Michel. Sans oublier le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke ou l'ancien membre des Jeunes Républicains du Rhône Aubin Mutter.

Très honoré d’intégrer la #CNI , le comité des #maires et le bureau politique de mon parti @lesRepublicains . Merci à @BrunoRetailleau pour sa confiance. Au travail pour préparer les prochaines échéances ! #LR pic.twitter.com/RdFWpyhNKe

Très heureux de la confiance renouvelée de @BrunoRetailleau.



Membre de la commission nationale d’investiture et du bureau politique @lesRepublicains, je poursuivrai avec enthousiasme et determination mon travail au service du redressement de notre famille et de la France . pic.twitter.com/xxgccvYy43