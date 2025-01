Primaire des Républicains : le maire d'Ecully sera opposé à celle de Sainte-Foy-lès-Lyon

La primaire pour désigner le chef de file du parti en vue des élections métropolitaines 2026 aura bien lieu dimanche.

Jusqu'à ce lundi, rien n'était sûr. Car en annonçant ne pas y participer, le maire de Saint-Priest Gilles Gascon pensait enterrer le processus pour lequel seul le maire d'Ecully Sébastien Michel avait candidaté.

Ce lundi donc, le président des Républicains du Rhône Jérémie Bréaud annonce qu'une deuxième candidate participera finalement à la primaire.

Il s'agit de la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, Véronique Sarselli. Un véritable coup de tonnerre car cette dernière a longtemps formé un binôme de travail et de communication avec Gilles Gascon.

En choisissant de faire vivre une primaire dont l'édile san-priod souhaitait s'affranchir, Véronique Sarselli envoie un signal fort.

La primaire aura lieu dimanche à 17h30.

"Ce processus de désignation, largement soutenu par nos élus - ministre, parlementaires, maires, conseillers métropolitains et régionaux - vise à choisir de manière collégiale et locale la personnalité la plus à même de porter un projet ambitieux pour notre Métropole, et représenter nos couleurs en mars 2026. Celle-ci devra à la fois rassembler notre famille politique, poursuivre les négociations avec nos partenaires naturels, et bâtir un véritable programme d'alternance", commente la fédération LR du Rhône.