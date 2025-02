Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli crée la surprise et remporte la primaire des Républicains

Le maire d'Ecully s'est pourtant incliné ce dimanche soir à l'occasion de la primaire des Républicains. Et c'est l'autre candidate de dernière minute Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, qui a créé la surprise en l'emportant grâce à une présentation qui a bluffé de nombreux élus membres du collège électoral.

Avec 30 voix contre 22 obtenues par Sébastien Michel, elle devient donc cheffe de file de la droite en vue des élections métropolitaines.

"Véronique Sarselli incarnera le rassemblement et la dynamique de notre famille politique, avec la volonté de fédérer autour d'un projet solide et d'ouvrir les discussions avec nos partenaires naturels pour bâtir une majorité capable de répondre aux attentes des Grands Lyonnais, a réagi la fédération LR du Rhône présidée par Jérémie Bréaud. Dès aujourd'hui, notre mobilisation se poursuit pour proposer aux habitants de la Métropole un projet ambitieux, pragmatique et à la hauteur des défis de notre territoire".

Se pose désormais la question de savoir comment réagiront les différents protagonistes de droite pour 2026. Sébastien Michel, tombé de son piédestal, sera-t-il le meilleur des alliés l'année prochaine ? Véronique Sarselli retrouvera-t-elle son binôme formé avec Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest qui s'est lancé dans la course aux métropolitaines en dissidence de la primaire LR ?