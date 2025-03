ZFE lyonnaise : quand l’écologie punitive devient une machine à exclure

La Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon appartient malheureusement à la seconde catégorie. Présentée comme une mesure écologique, elle se transforme en réalité en une Zone à Forte Exclusion, une machine à trier les habitants entre ceux qui peuvent payer et ceux qui restent sur le bas-côté.

Ce matin sur Europe 1, l’écrivain Alexandre Jardin a parlé d’une « bombe sociale » à propos des ZFE. Il a raison. À Lyon, cette bombe est déjà enclenchée. La réglementation imposée par la majorité écologiste est l’une des plus strictes de France : des milliers de Grands Lyonnais se retrouvent désormais interdits de déplacement, assignés à résidence par une décision bureaucratique absurde.

Qui sont ces « exclus » ? Des travailleurs, des commerçants, des artisans, des familles modestes, des retraités, des étudiants. Des gens qui n’ont pas les moyens d’acheter un véhicule neuf, encore moins une voiture électrique, ou qui doivent parcourir de longues distances pour se rendre au travail. À ceux-là, la Métropole répond avec mépris : « Changez de voiture ou prenez le métro ». Mais encore faut-il qu’il y ait des alternatives viables, comme des lignes de métro existantes à l’échelle du vaste territoire métropolitain, qui fonctionnent de manière fiable et sécurisée, et des parkings relais faciles d’accès.

Depuis le 1er janvier 2025, les ZFE des villes de Paris, Lyon et Grenoble sont interdites aux véhicules dotés d’une vignette Crit’Air 3, 4 et 5. En Allemagne, 20 métropoles ont fait machine arrière. En France, des villes comme Toulouse prennent le temps de réfléchir, tandis que les agglomérations de Marseille, Rouen et Strasbourg ont allégé leurs calendriers de restrictions. A Montpellier, face aux préoccupations sociales et aux difficultés d'application, les autorités locales ont décidé de suspendre la verbalisation des infractions liées à la ZFE jusqu'en 2027.

Et à Lyon ?! L’exécutif écologiste de la Métropole, emmené par Bruno Bernard, fonce tête baissée, sans évaluer les conséquences économiques et sociales de cette folie réglementaire.

Je le redis avec force : je suis favorable à une transition écologique, mais elle doit être pragmatique, accompagnée et juste. Je refuse cette approche dogmatique et brutale qui laisse des milliers de Grands Lyonnais sur le carreau. Il est temps de faire preuve de bon sens et d’adopter une politique de transition écologique plus juste et mieux pensée

Cette ZFE doit être suspendue et révisée en profondeur. Nous avons besoin d’une solution équilibrée, qui protège l’environnement sans briser la vie de milliers d’habitants.

Les Lyonnais méritent mieux qu’une écologie punitive et déconnectée des réalités. Le combat continue. Vous pouvez compter sur mon engagement.

En réponse à l’appel lancé par l’écrivain Alexandre Jardin, j’invite les maires de la métropole lyonnaise à se mobiliser massivement pour stopper cette mesure injuste et excluante. Je demande un moratoire sur l’application actuelle et une réévaluation complète du dispositif, avec l’organisation d’un débat public avec tous les acteurs concernés, notamment les maires, les entreprises, les associations et les habitants impactés.

Gilles Gascon

Maire de Saint-Priest et Président du groupe La Métro Positive à la Métropole de Lyon