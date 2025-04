Le dogmatisme écologiste : un frein au progrès et à l'attractivité économique

Lundi, Olivier Andriès, directeur général de Safran a déclaré qu'il ne souhaitait plus investir dans des villes dirigées par des écologistes. Cette prise de position est un signal d'alarme : le dogmatisme écologiste est-il en train de saboter le progrès et l'attractivité économique de nos villes ?

Prenons l'exemple de Lyon, où les dirigeants écologistes, alliés avec La France Insoumise, semblent avoir une aversion pathologique pour le progrès. Leur vision étriquée se résume à une quête de décroissance, refusant toute initiative susceptible de stimuler l'économie locale. Ce refus de l'attractivité économique entraîne un cycle infernal : diminution du nombre d'emplois, recours accru aux aides sociales coûteuses pour les finances publiques, et finalement, une dette croissante qui paralyse l'action publique.

Les écologistes à la tête des villes doivent comprendre que le progrès et la protection de l'environnement ne sont pas incompatibles. Il est au contraire possible de concilier développement économique et durabilité. Ignorer cette réalité, c'est condamner nos villes à l'impuissance et à la stagnation.

Le refus de l'attractivité économique ne fait qu'aggraver les problèmes sociaux. Moins d'emplois signifie plus de chômage, plus de recours aux aides sociales, et une pression accrue sur les finances publiques. Ce cycle vicieux mène à une dette insurmontable et à une impuissance publique totale. La Métropole de Lyon est en train de le toucher du doigt, avec la mise en place de mesures totalement contre-productives, à l’image du Revenu Solidarité Jeunes (RSJ) qui consiste à verser chaque mois plusieurs centaines d’euros à des jeunes, sans aucune contrepartie, et pour un montant global de plusieurs millions d’euros. Et bien évidemment, dans une caricature de ce que la gauche peut produire de pire, on couple ce genre de mesures avec une augmentation de la fiscalité des entreprises décidée lors du budget 2025.

Pour en revenir à Safran, il est d’ailleurs intéressant de noter que le champion français de l’aéronautique envisageait d’investir plus de 230 millions d’euros sur le territoire de la Métropole de Lyon pour créer une usine de freins carbone. Force est de constater que ce projet semble ce matin avoir du plomb dans l’aile… et si jamais Safran décidait d’investir ailleurs, l’exécutif métropolitain EELV/LFI porterait une lourde responsabilité qu’il lui faudra assumer.

Alors oui, les écologistes doivent sortir de leur bulle idéologique et accepter que l'innovation et l'attractivité économique sont essentielles pour un avenir durable. Il est même primordial de veiller à réindustrialiser le Pays, d’abord pour des raisons évidentes de souveraineté, mais aussi parce que le meilleur moyen de limiter l’empreinte carbone de notre production, c’est qu’elle se fasse au plus proche de nous et de nos territoires.

Il est temps de repenser notre approche et de favoriser des politiques qui encouragent l'innovation et l'attractivité économique tout en respectant notre environnement. Seule une vision équilibrée permettra de construire un avenir prospère et durable pour nos villes.

Sébastien Michel

Maire d’Écully