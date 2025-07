Transition écologique : la Métropole de Lyon distinguée 5 étoiles par le label Climat-Air-Énergie

Cinq étoiles pour la Métropole de Lyon en matière de transition écologique. La Commission nationale du label a attribué, ce jeudi 3 juillet, la 5e étoile du label Climat-Air-Energie (CAE) à la Métropole de Lyon. Il s’agit de la plus haute distinction nationale, réservée aux collectivités les plus engagées et exemplaires en matière de politiques climat, air et énergie.

C’est avec une note de 77,4% que la Métropole de Lyon a atteint la 5e étoile. Celle-ci est accordée aux collectivités dépassant la note de 75% de mise en œuvre. Elle avait obtenu la 4e étoile en 2019.

Cette labellisation vient reconnaître les résultats obtenus sur le terrain selon la collectivité. Parmi eux, -30,5% de consommation énergétique et -36,6% d’émissions de GES sur le patrimoine de la Métropole, -24% d’émissions de GES à l’échelle du territoire entre 2019 et 2024, +22% d’énergies renouvelables entre 2015 et 2022, la division par deux des polluants atmosphériques, portée notamment pas un développement massif des RCU depuis 2019, et enfin un essor des mobilités actives et des transports en commun.

"Alors que notre territoire traverse une nouvelle vague de chaleur intense, cette 5e étoile du label Climat Air Energie vient rappeler l’importance d’agir concrètement face à l’urgence climatique. C’est une immense fierté pour notre Métropole, et une reconnaissance du travail collectif rigoureux et exigeant mené depuis plusieurs années avec les communes, les services métropolitains et nos partenaires", a réagi Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

La voie vers la reconnaissance européenne

Désormais, la Métropole de Lyon peut viser une reconnaissance à l’échelle européenne, le niveau "Gold" de l’European Energy Award. Un objectif qui pourrait être atteint à l’automne 2025. Cela permettra à la Métropole de Lyon de devenir la première métropole à obtenir cette distinction.