BHNS Lyon-Trévoux : la Métropole de Lyon émet un avis favorable, avec des réserves

Ce lundi 7 juillet, les élus de la Métropole de Lyon se sont réunis dans le but de donner leur avis sur la demande d’autorisation environnementale de la Région Auvergne-Rhône-Alpes concernant le projet de création de la ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre Trévoux et Lyon. Et ce, juste avant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique prévue pour l’automne prochain.

Deux réserves ont cependant été votées dans cette demande de l’exécutif : la qualité des mesures proposées pour compenser le bitume, avec notamment la transformation en prairies de cinq hectares de terres cultivées et la réalisation d’un parc-relais à Neuville-sur-Saône, jugé inutile à cet endroit puisque cela engendrerait plus de bouchons pendant les heures de pointe selon les écologistes.

Néanmoins, la Métropole de Lyon a acté les nombreuses correspondances avec le réseau TCL, dont deux parc-relais prévus à Genay et Fontaines-sur-Saône.

"Le projet de BHNS est annoncé depuis bientôt dix ans, il suscite légitimement de fortes attentes dans les communes traversées. La Métropole de Lyon et SYTRAL Mobilités apportent leur coopération, notamment en préparant l’accès du BHNS aux couloirs bus entre Sathonay et Lyon Part-Dieu", explique Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des Transports.

À noter que la mise en service de la ligne BHNS Trévoux-Lyon a été repoussée à 2029, au lieu de 2024 initialement.