David Kimelfeld : "Difficile de s'entendre dès le 1er tour avec Bruno Bernard et Grégory Doucet"

Lors d'une prise de parole lundi en conseil métropolitain, David Kimelfeld a défendu le statut de la collectivité. Quand beaucoup de maires pestent contre le modèle, l'ancien président a rappelé les bases : "On est passé à une autre époque, ce n'est plus une intercommunalité. (...) On ne peut pas municipaliser l'action de la Métropole", estime David Kimelfeld.

Ce dernier a demandé aux édiles de ne plus agir "à l'ancienne, avec le poids de sa ville pour négocier, la Métropole n'est pas un guichet à subventions".

Faut-il y voir un rapprochement avec Bruno Bernard, également excédé par le comportement de certains maires ? David Kimelfeld reconnaît avoir engagé un "dialogue ouvert avec la Convention de Bernard Cazeneuve, Place Publique, des socialistes, des radicaux de gauche, Georges Képénékian, Nathalie Perrin-Gilbert..."

Mais selon lui, "ça va être difficile de s'entendre dès le 1er tour sur un certain nombre de sujets avec Bruno Bernard et Grégory Doucet".

00:00 Statut de la Métropole de Lyon

02:45 Budget de la Métropole

03:59 Rapprochement avec les écologistes ?

05:03 Mort de l'Anneau des Sciences

05:46 Alliance pour 2026

06:36 Jean-Michel Aulas

07:48 Dispersion des candidatures à gauche

10:25 Ambition personnelle