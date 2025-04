Safran n'investira plus dans "une ville détenue par une majorité écologiste" : la Métropole de Lyon a-t-elle participé à effrayer le groupe ?

Car les déclarations fracassantes du patron de Safran Olivier Andriès laissent à penser que l'usine ne verra finalement pas le jour à Feyzin comme espéré depuis des années.

Interrogé lundi par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les freins à la réindustrialisation, le DG du groupe d'aéronautique et de défense a indiqué ne plus vouloir "investir en France dans une ville détenue par une majorité écologiste". Olivier Andriès prenait cette position après les actions menées par des militants écologistes contre le projet d'usine de Safran à Rennes.

"Chaque fois que l'on aura un choix de localisation, systématiquement, je bannirai une offre faite par une ville détenue par une majorité écologiste. [...] Ce n'est pas politique, mais à partir du moment où on oublie l'intérêt national, où on ne comprend pas que créer 500 emplois dans un endroit, c'est très important pour le territoire et pour la vie des gens, ça n'est pas la peine", concluait-il sur le sujet.

Cette sortie a dû glacer le sang de nombreux élus écologistes de la Métropole de Lyon. Car Safran a joué la montre depuis 2019 et l'annonce d'Emmanuel Macron, en visite à Villeurbanne, sur le choix définitif de Safran d'implanter son usine dans l'agglomération lyonnaise.

La Métropole de Lyon avait négocié âprement avec le groupe, faisant d'importantes concessions pour lui permettre d'acquérir un site de 18 hectares à Feyzin. Un investissement total de 230 millions d'euros pour une usine censée voir le jour... en 2024. Mais finalement abandonné en 2023.

La Métropole de Lyon a-t-elle participé à échauder Safran dans ses relations avec les Verts ? Non selon la collectivité qui ne se sent pas concernée par la déclaration de cette semaine, rappelant que Safran avait pointé les prix de l'énergie comme raison de sa défection de Feyzin.