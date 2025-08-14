L'ASVEL s'offre les services de Thomas Heurtel

Ce jeudi, le club villeurbannais a annoncé avoir recruté Thomas Heurtel pour la saison à venir.

Le meneur de 36 ans avait déjà fait un passage éclair à Villeurbanne en 2021, entre février et juin après sa brouille avec Barcelone.

Thomas Heurtel avait pris une décision clivante en 2022 en rejoignant la Russie et le Zénith Saint-Pétersbourg, alors qu'une charte de la fédération interdisait aux internationaux français de rejoindre le pays après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Depuis, il a rejoint la Chine puis l'Espagne, mais n'a jamais retrouvé l'Equipe de France avec qui il a disputé 99 rencontres.

"Il apportera son expérience sur le terrain, notamment avec sa capacité à construire et créer des opportunités, et son expérience européenne, lui qui a connu l’EuroLeague pendant plus de dix saisons", se félicite l'ASVEL.

Du côté des supporters sur les réseaux sociaux, l'accueil réservé à Thomas Heurtel est beaucoup plus mitigé. A lui de faire taire les critiques sur les parquets français et européens.