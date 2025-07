Lyon : l’accès au service Vélo’v perturbé par un incident, de nombreuses stations touchées

Une panne touche ce mardi matin le service Vélo’v dans toute la Métropole de Lyon. L’application permettant de débloquer un vélo indique à son ouverture un message. "Un incident chez l’opérateur Vodafone perturbe actuellement l’accès au service. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour le résoudre au plus vite. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée", peut-on lire.

La carte de l’application montre en effet de nombreuses stations indisponibles. On ignore pour le moment la durée de cet incident et l’heure à laquelle le service reprendra normalement. Ce couac arrive alors que la Métropole de Lyon et JCDecaux ont annoncé ce lundi avoir franchi le cap des 100 000 abonnés.