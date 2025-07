Lyon : tout roule pour Vélo’v (ou presque)

Les chiffres sont très bons du côté des vélos à Lyon. Alors que la nouvelle génération de Vélo’v à assistance électrique a été déployée fin janvier, elle a connu un véritable engouement.

En six mois, Vélo’v recense désormais 100 000 abonnés. Un chiffre en hausse de 40 % par rapport aux années précédentes, ce qui représente près de 50 000 trajets par jour effectués en Vélo’v au mois de juin dernier.

"Nous sommes très fiers d’avoir un service de qualité comme celui-là", explique Bruno Bernard, président de la Métropole.

La Métropole et l’entreprise JCDecaux ne veulent pas s’arrêter là, puisqu’elles annoncent de nouvelles stations dans les collines et quartier en hauteur comme "Fourvière, le musée Lugdunum, et même Point-du-jour", annonce Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon chargé des Mobilités.

Face aux critiques concernant le manque de vélos aux heures de pointe ou dans certains secteurs très fréquentés, le co-directeur général de JCDecaux, Jean-Charles Decaux, explique qu’"il faudrait augmenter massivement le nombre de vélos pour répondre à tous les besoins, ce qui ne serait pas envisageable."

Une équipe de régulation est donc déployée, sillonnant la Métropole de 5h à 22h pour "assurer une répartition optimale."

"Le système fonctionne très bien", conclut le président de la Métropole.

De quoi rassurer les usagers : en septembre, les Vélo’v seront bien au rendez-vous pour la rentrée… reste à croiser les doigts pour qu’ils soient garés près de chez vous.