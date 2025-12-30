Environnement

Fin de l’épisode de pollution sur le bassin lyonnais et le Nord-Isère

Photo d'illustration - LyonMag

La préfecture a levé ce mardi matin le niveau information et recommandation.

Il avait débuté samedi. L’épisode de pollution atmosphérique de type combustion, lié aux particules fines PM10, est désormais terminé. 

La préfecture du Rhône a annoncé ce mardi matin la levée du niveau information et recommandation sur le bassin lyonnais et le Nord-Isère. Et ce "au regard des nouvelles conditions météorologiques", précisent les autorités.

1 commentaire
avatar
bin un sketch le 30/12/2025 à 10:54
Seark a écrit le 30/12/2025 à 10h34

Bilan de ce sketch ?

sans humour

avatar
Dupon le 30/12/2025 à 10:52

J' alerte, je lève l'alerte.
Ça les occupe à la préfecture.

avatar
Seark le 30/12/2025 à 10:34

Bilan de ce sketch ?

