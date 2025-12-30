Fin de l’épisode de pollution sur le bassin lyonnais et le Nord-Isère

Il avait débuté samedi. L’épisode de pollution atmosphérique de type combustion, lié aux particules fines PM10, est désormais terminé.

La préfecture du Rhône a annoncé ce mardi matin la levée du niveau information et recommandation sur le bassin lyonnais et le Nord-Isère. Et ce "au regard des nouvelles conditions météorologiques", précisent les autorités.