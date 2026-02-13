Militant nationaliste entre la vie et la mort à Lyon : Grégory Doucet condamne une "rixe d’une extrême violence"

Un militant nationaliste de 23 ans se trouve ce vendredi en état de mort cérébrale après avoir été grièvement blessé dans des affrontements entre ultra-gauche et ultra-droite en marge d’une conférence donnée par l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon dans le 7e arrondissement.
"Je condamne avec la plus grande fermeté la rixe d’une extrême violence qui s’est déroulée hier à Lyon. Rien ne peut justifier de tels affrontements", a réagi ce vendredi après-midi le maire de Lyon, Grégory Doucet. "J’apporte mon plein soutien à la victime, ainsi qu’à ses proches. La Ville de Lyon est à la disposition de la Justice pour faire toute la lumière sur ces évènements dramatiques", précise l’élu écologiste.
Non, non ce n'est pas une rixe mais une lâche agression par les chemises brunes gauchiste
Il ne dit pas que l'extrême gauche et ces relais sont dangereux pour la société ??
Comme c'est bizarre
Faire toute la lumière sur les faits, comme s'il ne savait pas.
N'étant lui-même pas une lumière...
Pompier pyromane !!!!!!!!!
"Un rassemblement placé de mairie ?"
Votre français a piscine?
Doucet finira bien par nous dire que le jeune l'a un peu chercher.
La condamnation est minimale. Un rassemblement placé de mairie ? Ah ben non. Il a piscine
Les fachos c'est la gauche l'extreme gauche et les escrolos pas vrai doudou?
Environ 4H après le premier article ici; environ 2h après la réaction du candidat RN.
Faites taire ce sinistre personnage, qui creuse, qui creuse .....
Avec un peu de chance, il arrivera prochainement en Corée du Nord
Le minimum syndical...
Vous n'avez pas le droit de vous exprimer, vous êtes allié aux pires extrémistes violents, agresseurs, anti république. Vous faites parti du problème inutile d'essayer de vous faire pour un démocrate pacifique. Vous et vos alliés etes prets a tout pour garder le pouvoir, attiser les haines, dessiner des cibles dans le dos des gens, inviter des crapules, frayer avec des extremistes honte a vous tous. LA GAUCHE TUE.
Comme dit Doucet le danger à Lyon c'est l'esstrême droite, en tant que Lyonnais le danger pour Lyon c'est un deuxième mandant des sectaires verts.
La gauchosphere tue ! C'est le fachisme du 21eme siècle.
"La Ville de Lyon est à la disposition de la Justice pour faire toute la lumière sur ces évènements dramatiques"
Vu le secteur, grâce à la vidéosurveillance, il sera possible d'identifier formellement les auteurs...
Est-ce pour cette raison qu'il condamne uniquement la rixe ?
On voit que les élections approchent !
Mais situation un peu ennuyeuse quand on flirte avec LFI si besoin.
Pensées pour la victime
Dans 24h, le communiqué de LFI ? Du PS ? Du PCF ?
Ce n'était pas une rixe, mais un lynchage.
Les mots ont un sens, monsieur le maire !
Il aura mis presque 24h avant de réagir !!!!