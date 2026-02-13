Politique

Militant nationaliste entre la vie et la mort à Lyon : Grégory Doucet condamne une "rixe d’une extrême violence"

Les réactions se multiplient après les faits survenus ce jeudi soir dans le 7e arrondissement.

Un militant nationaliste de 23 ans se trouve ce vendredi en état de mort cérébrale après avoir été grièvement blessé dans des affrontements entre ultra-gauche et ultra-droite en marge d’une conférence donnée par l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon dans le 7e arrondissement.

"Je condamne avec la plus grande fermeté la rixe d’une extrême violence qui s’est déroulée hier à Lyon. Rien ne peut justifier de tels affrontements", a réagi ce vendredi après-midi le maire de Lyon, Grégory Doucet. "J’apporte mon plein soutien à la victime, ainsi qu’à ses proches. La Ville de Lyon est à la disposition de la Justice pour faire toute la lumière sur ces évènements dramatiques", précise l’élu écologiste.

Grégory Doucet

avatar
Bad pitre le 13/02/2026 à 18:28

Non, non ce n'est pas une rixe mais une lâche agression par les chemises brunes gauchiste

Signaler Répondre
avatar
Complice Hors Camera.... le 13/02/2026 à 18:23

Il ne dit pas que l'extrême gauche et ces relais sont dangereux pour la société ??

Comme c'est bizarre

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/02/2026 à 17:26

Faire toute la lumière sur les faits, comme s'il ne savait pas.
N'étant lui-même pas une lumière...

Signaler Répondre
avatar
D'où c'est ? le 13/02/2026 à 17:25

Pompier pyromane !!!!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
ça pique le 13/02/2026 à 17:16
Gloupsy a écrit le 13/02/2026 à 16h59

Doucet finira bien par nous dire que le jeune l’a un peu chercher.
La condamnation est minimale. Un rassemblement placé de mairie ? Ah ben non. Il a piscine

"Un rassemblement placé de mairie ?"

Votre français a piscine?

Signaler Répondre
avatar
Gloupsy le 13/02/2026 à 16:59

Doucet finira bien par nous dire que le jeune l’a un peu chercher.
La condamnation est minimale. Un rassemblement placé de mairie ? Ah ben non. Il a piscine

Signaler Répondre
avatar
winchester 73 le 13/02/2026 à 16:45

Les fachos c'est la gauche l'extreme gauche et les escrolos pas vrai doudou?

Signaler Répondre
avatar
Réalité le 13/02/2026 à 16:42

Environ 4H après le premier article ici; environ 2h après la réaction du candidat RN.

Signaler Répondre
avatar
Pitié le 13/02/2026 à 16:41

Faites taire ce sinistre personnage, qui creuse, qui creuse .....
Avec un peu de chance, il arrivera prochainement en Corée du Nord

Signaler Répondre
avatar
Bizarre ou pas le 13/02/2026 à 16:28

Le minimum syndical...

Signaler Répondre
avatar
Non Monsieur le 13/02/2026 à 16:21

Vous n’avez pas le droit de vous exprimer, vous êtes allié aux pires extrémistes violents, agresseurs, anti république. Vous faites parti du problème inutile d’essayer de vous faire pour un démocrate pacifique. Vous et vos alliés etes prets a tout pour garder le pouvoir, attiser les haines, dessiner des cibles dans le dos des gens, inviter des crapules, frayer avec des extremistes honte a vous tous. LA GAUCHE TUE.

Signaler Répondre
avatar
HUG003 le 13/02/2026 à 16:17

Comme dit Doucet le danger à Lyon c'est l'esstrême droite, en tant que Lyonnais le danger pour Lyon c'est un deuxième mandant des sectaires verts.

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 13/02/2026 à 16:13

La gauchosphere tue ! C'est le fachisme du 21eme siècle.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 13/02/2026 à 16:05

"La Ville de Lyon est à la disposition de la Justice pour faire toute la lumière sur ces évènements dramatiques"

Vu le secteur, grâce à la vidéosurveillance, il sera possible d'identifier formellement les auteurs...

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 13/02/2026 à 16:01
Une rixe, vraiment ? a écrit le 13/02/2026 à 15h41

Ce n'était pas une rixe, mais un lynchage.

Les mots ont un sens, monsieur le maire !

Est-ce pour cette raison qu'il condamne uniquement la rixe ?

Signaler Répondre
avatar
Man700 le 13/02/2026 à 15:57

On voit que les élections approchent !
Mais situation un peu ennuyeuse quand on flirte avec LFI si besoin.
Pensées pour la victime

Signaler Répondre
avatar
Stalino le 13/02/2026 à 15:46

Dans 24h, le communiqué de LFI ? Du PS ? Du PCF ?

Signaler Répondre
avatar
Une rixe, vraiment ? le 13/02/2026 à 15:41

Ce n'était pas une rixe, mais un lynchage.

Les mots ont un sens, monsieur le maire !

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 13/02/2026 à 15:37

Il aura mis presque 24h avant de réagir !!!!

Signaler Répondre

