Militant nationaliste entre la vie et la mort à Lyon : Grégory Doucet condamne une "rixe d’une extrême violence"

Un militant nationaliste de 23 ans se trouve ce vendredi en état de mort cérébrale après avoir été grièvement blessé dans des affrontements entre ultra-gauche et ultra-droite en marge d’une conférence donnée par l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon dans le 7e arrondissement.

"Je condamne avec la plus grande fermeté la rixe d’une extrême violence qui s’est déroulée hier à Lyon. Rien ne peut justifier de tels affrontements", a réagi ce vendredi après-midi le maire de Lyon, Grégory Doucet. "J’apporte mon plein soutien à la victime, ainsi qu’à ses proches. La Ville de Lyon est à la disposition de la Justice pour faire toute la lumière sur ces évènements dramatiques", précise l’élu écologiste.