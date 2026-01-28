"Quand une ville est mal gérée, on ne peut pas la revendre" : quand Grégory Doucet donne un cours magistral à Jean-Michel Aulas

Ce mercredi soir, le maire de Lyon a publié une vidéo dans laquelle il reprend de volée Jean-Michel Aulas sur le coût de ses promesses.

Puisque son adversaire aux municipales l'incitait à "retourner à l'école", Grégory Doucet se met en scène avec une ardoise, additionnant les mesures de l'ancien président de l'OL, pour arriver à 110 millions d'euros. Un chiffre que conteste Coeur Lyonnais.

"Pour trouver 110 millions, il faudrait supprimer les dépenses dans le sport, l'éducation, la petite enfance, l'éclairage urbain et les politiques seniors et solidarité", prédit le maire de Lyon.

Qui termine par une punchline bien sentie, en référence à l'OL : "Et au fait, quand une ville est mal gérée, on ne peut pas la revendre".

Jean-Michel Aulas rhabillé pour la fin de l'hiver, et ça n'a pas coûté un centime.