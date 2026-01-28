"Quand une ville est mal gérée, on ne peut pas la revendre" : quand Grégory Doucet donne un cours magistral à Jean-Michel Aulas

Ce mercredi soir, le maire de Lyon a publié une vidéo dans laquelle il reprend de volée Jean-Michel Aulas sur le coût de ses promesses.
Puisque son adversaire aux municipales l'incitait à "retourner à l'école", Grégory Doucet se met en scène avec une ardoise, additionnant les mesures de l'ancien président de l'OL, pour arriver à 110 millions d'euros. Un chiffre que conteste Coeur Lyonnais.
"Pour trouver 110 millions, il faudrait supprimer les dépenses dans le sport, l'éducation, la petite enfance, l'éclairage urbain et les politiques seniors et solidarité", prédit le maire de Lyon.
Qui termine par une punchline bien sentie, en référence à l'OL : "Et au fait, quand une ville est mal gérée, on ne peut pas la revendre".
Jean-Michel Aulas rhabillé pour la fin de l'hiver, et ça n'a pas coûté un centime.
MIC DropSignaler Répondre
Vous travaillez à la mairie ?????Signaler Répondre
Greg passe au CP......Signaler Répondre
Il aura fallu ce temps pour découvrir qu'il a gardé son ardoise de primaire!Signaler Répondre
Et il sait maintenant faire une addition
Mais qu'on le vire
Il sait qu'instagram appartient à Facebook le défenseur de la souveraineté numérique 🤡🤡Signaler Répondre
Et oui… il n’est pas très sérieux ce AulasSignaler Répondre
C’est dire la gravité du mandat qui vient de s’écouler et la réaction de rejet fort compréhensible même si le remède envisagé est aussi létal que le mal.Signaler Répondre
Greg, arrête les attaques personnelles ( dixit A . Henocque)Signaler Répondre
6 années à Lyon, et il n'a toujours pas compris que certaines figures étaient intouchables.Signaler Répondre
C'est totalement contre productif pour lui de s'en prendre à Aulas, il va encore baisser dans les sondages...
Ce maire, élu par 15 % d'électeurs et à cause de la lâcheté de 70 % de Lyonnais, a raison sur le coût des travaux !!Signaler Répondre
Le premier qui a informé précisément les Lyonnais sur les coûts des travaux pharaoniques voulus par le camp aulasien, c'est Monsieur Alexandre Dupalais !!
Seul le candidat UDR/RN a fait ce travail nécessaire d'information !!!
Aucun journaliste ou média, ne l'a fait!!!
Je recommande à tous, de voir ou revoir, l'interview de Monsieur Dupalais donnée ici sur Lyonmag ( 8 janvier 2026)
" Jean-michel AULAS, c'est le candidat des travaux et des impôts !!"
Une réalité que les trolls aulasiens, vont s'empresser de contester en répondant à mon commentaire !
Grand bien leur fasse, car mon message sera en haut des commentaires !! mdr
https://www.lyonmag.com/article/149422/alexandre-dupalais-udr-rn-jean-michel-aulas-c-est-le-candidat-des-travaux-et-des-impots
Venant d'un mec qui n'a vécu que de financement public ça ne manque pas de sel....Signaler Répondre
Quel bouffon 🤡🤡🤡🤡Signaler Répondre
Mais c est justement pour ces qualités de magicien que l on va voter pour lui. Un magicien a toujours un truc pour que ça marche, et ce truc M AULAS l' a : l' amour de Lyon, la compétence, le pragmatisme....Signaler Répondre
Oula faut pas touché au sacrot saint aulas apparemment 😂Signaler Répondre
De toute façon il s'en fout il est dessus ça depuis son jet privé et sa résidence secondaire. Il prépare la passation de sa fortune comme Il a déjà expliqué, son seul objectif, le métro à aulas land pour pérenniser ses affaires
L’incapable qui fait son addition sur son ardoise magique !Signaler Répondre
Il a coulé la ville, le commerce local, cramé la caisse avec ses pistes cyclables démesurées.
vivement le printemps qu’il dégage
Doucet est charlatan, le pire maire que Lyon est connu.Signaler Répondre
Ce type n’a jamais rien fait de sa vie, il n’a rien entrepris, rien construit de bien.
C’est juste un tocard sectaire et incompétent.
Il veut donner des leçons d’économies alors qu’il dépense 1,6 ME dans une pseudo œuvre éphémère pour produire de l’ombre place Bellecour.
Quand on est aussi minable on ne la ramène pas trop
Un seul mot. Pauvre type,vous vous prenez pour qui pour rabaisser les gens.Vous n’ar rivez pas à la cheville d’AULAS.Signaler Répondre
Et je viens de m’apercevoir que vous venez de vous tirer une balle dans le pied avec le patron du MEDEF vous verrez ça fait mal j’en sais quelque chose
Du balai
Le Greg, il est en mode nervous breakdown !Signaler Répondre
Prochaine leçon pour l’élève Doucet : les pourcentages.Signaler Répondre
Un petit 20% pour commencer.
Comment peut-on imaginer voter pour un macroniste ?Signaler Répondre
Comment peut-on imaginer voter pour un "surendetteur" confirmé par les comptes de l'OL avant la vente ?
Comment peut-on imaginer voter pour un magicien qui ne connait qu'un tour de passe passe, transformer l'argent public en argent privé ?
Comment ?
Quel hypocrite ce Doucet, lui qui au lendemain de son élection a fait un emprunt de 1,2 milliards d’euros pour financer… quoi ? De la comm’ à sa gloire, des "chargés de mission", des locaux vides, des tentures hideuses qui ne servent à rien place Bellecour ?!Signaler Répondre
Je ne soutiens pas Aulas non plus mais la mauvaise foi m’insupporte ! C’est à l’école du respect et de l’honnêteté qu’ils doivent retourner. Cette campagne est d’une médiocrité abyssale 😒
Tu peux la revendre à John textorSignaler Répondre
Ce sont les écolos qui refusent des subventions par idéologie.....les institutions lyonnaise passent après leur idéologie, et ça vient faire la leçon ces gens là : pitoyable.Signaler Répondre
Ce militant écolo qui sert de maire de Lyon est méprisant et arrogant : il se rend compte que c'est plus possible de continuer comme cela ? Avec son mépris et son aveuglement il doit être content de lui sans jamais se remette en question, c'est la manière de faire chez ces militants sectaires. 🤢🤮Signaler Répondre
De plus en plus une cour de récré de maternelle où ils apprennent à faire des additions basiques ;-)Signaler Répondre
Pourquoi "Punchline" ?Signaler Répondre
Que les métiers aient leur propre jargon interne, c'est normal, et je présume que cet anglicisme est enseigné dans les écoles de journalisme (à défaut d'insister sur la syntaxe, si ce n'est sur l'orthographe la plus élémentaire)
Que les langues s'enrichissent de termes étrangers, c'est également tout à fait normal quand elles ne possèdent pas le moyen de désigner un objet nouveau.
Mais ici, ce n'est que pur snobisme, imitation servile des Etats-Unis, fausse science portée par des anglicismes inutiles et prétentieux.
Pourquoi ne pas parler de trait décoché, de sarcasme, de critique acerbe etc. etc. La richesse et la finesse de la langue française sont appréciées partout dans le monde. Mais nul n'est prophète en son pays. Il importe avant tout de faire le malin à bon compte…
C’est presque dit sur le ton de l’humour, mais c’est quand même inquiétant que Lyon, plus belle ville de France (subjectivement) deuxième agglomération en habitants et en puissance économique (objectivement) soit à 2 doigts d’élire 2 personnes (Aulas et Sarcelli) dont le programme ne tient pas ni sur une calculette ni sur une ardoise. En ajoutant à celà une politique à contre courant de toutes les villes prospères du pays et de l’Europe occidentale et qui en plus veut creuser pas que des tunnels mais aussi les inégalités sociales avec leur métro unique leur fin d’encadrement des loyers et j’en passe...Signaler Répondre
Comme on dit, c’est chaud...
Le gros probleme de Doudou c'est qu'il a toujours pas compris que les Lyonnais sont devenu en majorité anti-lui (et par extantion anti-ecolo), plus que pro-JMA. On pourrait mettre un epouventail en face de lui qu'il aurait quand meme ca chance.Signaler Répondre
Ca y est Doudou a réussit son BEP comptable pour sa reconversion. Félicitations.🎊...désolé pour le reste, je ne l écoute plus, je ménage mon cerveau, rien qui le pollue, c est rigolo pour un écolo.....Signaler Répondre
les bobos verts deviennent arrogant, méprisant et ridicule.Plus ils insultent Aulas, plus il grimpe dans les sondagesSignaler Répondre
Ils doivent accepter leur défaite à venir