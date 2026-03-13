Politique

S'il est élu maire de Lyon, Jean-Michel Aulas fera probablement son premier déplacement à l'étranger pour voir du foot

Finis les trajets interminables en train à travers l'Europe de Grégory Doucet. L'été prochain, qu'il gagne ou non l'élection municipale lyonnaise, Jean-Michel Aulas se rendra aux Etats-Unis pour assister à la Coupe du Monde.

Jean-Michel Aulas remet une pièce dans la machine Donald Trump. Ce jeudi 12 mars, lors de la réunion publique des candidates Coeur Lyonnais à Villeurbanne - Sophie Cruz à la mairie et Sylvie Blès-Gagnaire à la Métropole - le candidat aux municipales lyonnaises a expliqué que son probable premier déplacement à l'étranger de l'année se ferait aux Etats-Unis.

Qu'il gagne ou qu'il perde le 22 mars prochain, Jean-Michel Aulas compte bien assister à la Coupe du Monde de football et suivre les matchs de l'Equipe de France outre-Atlantique.

C'est en sa qualité de vice-président de la FFF qu'il ferait ce déplacement, expliquant à la salle qu'il est logique pour les pontes du football français de "marquer le coup" auprès des huiles de la FIFA et de l'équipe de Didier Deschamps.

Reste à savoir comment sera accueillie cette escapade américaine par les Lyonnais, surtout si le parcours des Bleus dure jusqu'à la fin du tournoi, fixée au 19 juillet.

le gone de Lyon le 13/03/2026 à 11:17
OH a écrit le 13/03/2026 à 10h44

On a vu avec Textor, merci.
Les lyonnais ne veulent pas d'Aulas

détrompe toi c’est le contraire !

Grbz le 13/03/2026 à 11:01
Catalan a écrit le 13/03/2026 à 09h27

il aurait été plus astucieux de déclarer si le bleu vont en finale j irai les supporter et là très peu de critiques pour un événement qui réunit une grande majorité de français.Je ne voterai pas pour les ecolos, encore moins pour LFI, mais la devant un débat raté, des déclarations maladroites ,ca me pose un problème

Il est toujours temps de changer de vote ;)

ecologie mon amour le 13/03/2026 à 10:59
Bellota a écrit le 13/03/2026 à 09h17

Il est à la FFF
De ce fait, qu’est-ce qui choque ?
Les déplacements des Khmers verts à tort et à travers n’ont pas suscité beaucoup de réactions

Parce qu'il n y en a pas.

Voyage en classe affaires ou en éco ? le 13/03/2026 à 10:49

Je vois bien JMA au milieu des prolos dans la classe économie.

OH le 13/03/2026 à 10:44
le gone de Lyon a écrit le 13/03/2026 à 10h23

Aulas va ramener des investisseurs Us a lyon ! Aulas va remettre de l’ordre dans notre ville et faire rayonner lyon de partout !

On a vu avec Textor, merci.
Les lyonnais ne veulent pas d'Aulas

C’est un non sujet le 13/03/2026 à 10:36

Article sans intérêt, il ira si l’équipe de France arrive en haut du tableau et vu les bras cassés ce n’est pas encore fait !!
Et de toute façon, il n’ira pas sur les deniers de la ville de Lyon, mais soit sur ceux de la FFF ou à titre personnel…
C’est donc un non événement !!!
Juste pour faire parler…. Et ça marche super bien !!

Chaque jour le 13/03/2026 à 10:34

Sa bêtise d'Aulas, décidemment, on dirait presque qu'il le fait exprès pour perdre à ce point là !

le gone de Lyon le 13/03/2026 à 10:23

Aulas va ramener des investisseurs Us a lyon ! Aulas va remettre de l’ordre dans notre ville et faire rayonner lyon de partout !

myma le 13/03/2026 à 10:20
TOTOTO a écrit le 13/03/2026 à 10h04

Message à comprendre : rien çà foutre de la probité ! Je mélange tout et je profite.
Message parfait pour l'opposition à J-2

pourquoi, vous savez déjà qu’il va payer son déplacement ?

TOTOTO le 13/03/2026 à 10:04

Message à comprendre : rien çà foutre de la probité ! Je mélange tout et je profite.
Message parfait pour l'opposition à J-2

Presqu'ile le 13/03/2026 à 09:59
Bellota a écrit le 13/03/2026 à 09h17

Il est à la FFF
De ce fait, qu’est-ce qui choque ?
Les déplacements des Khmers verts à tort et à travers n’ont pas suscité beaucoup de réactions

Des exemples à nous donner de ces déplacements à tort et à travers selon vous ?

Catalan le 13/03/2026 à 09:57
JEt aulas a écrit le 13/03/2026 à 09h21

Il y va avec sa société de jet privée ?

oui et c est sûrement la FFF qui loue les jets pour ses nombreux déplacements puisque le pdg est a la FFF .Autant faire du business entre nous. je te tiens, tu me tiens, restons bons amis pour nos intérêts communs .

Aux frais de princesse ? le 13/03/2026 à 09:47

Déjà qu'il va s'offrir un métro jusqu'à son stade ...

Sacré Jean Michel le 13/03/2026 à 09:44

Il n'est plus à une connerie près. Après avoir penser voter pour lui, c'est définitivement NON.

Catalan le 13/03/2026 à 09:27

il aurait été plus astucieux de déclarer si le bleu vont en finale j irai les supporter et là très peu de critiques pour un événement qui réunit une grande majorité de français.Je ne voterai pas pour les ecolos, encore moins pour LFI, mais la devant un débat raté, des déclarations maladroites ,ca me pose un problème

Grbz le 13/03/2026 à 09:26
Voilà on le connaît a écrit le 13/03/2026 à 08h42

Un bon maire ! Proche du peuple et qui le comprend ! Un tunnel vite

J'ai peur que tout le monde ne maitrise pas aussi bien que vous le 2nd degré ;)

JEt aulas le 13/03/2026 à 09:21

Il y va avec sa société de jet privée ?

Aulas Ephad le 13/03/2026 à 09:20

Aulas le candidat égocentrique millionnaire qui en rien à faire des Lyonnais. Une preuve de plus !

sans blague le 13/03/2026 à 09:20

Lyonmag vous n etes pas obligé de faire des articles sur Aulas je pense que vous avez assez qu’il intérêt de faire un article sachant que Aulas va perdre et que les sondages sont sans valeurs

Bellota le 13/03/2026 à 09:17

Il est à la FFF
De ce fait, qu’est-ce qui choque ?
Les déplacements des Khmers verts à tort et à travers n’ont pas suscité beaucoup de réactions

C'est moi le 13/03/2026 à 09:14

Oh la boulette, à peine élu ils se barre un mois aux USA, c'est vraiment pas serieux et le dire avant le premier tour c'est encore moins serieux..
Lyon a besoin d'un maire à plein temp, il devrait laisser sa place à la FFF si il est élu maire, le cumul des mandats c'est fini...

Romulus le 13/03/2026 à 09:07

Les Lyonnais vont peut être se rendre compte que cette candidature n’est pas sérieuse. Aulas maire, cela n’a aucun sens

Voilà on le connaît le 13/03/2026 à 08:42

Un bon maire ! Proche du peuple et qui le comprend ! Un tunnel vite

Catalan le 13/03/2026 à 08:38

pour moi même si je vote pour lui ,c est une maladresse politique.

