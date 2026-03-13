S'il est élu maire de Lyon, Jean-Michel Aulas fera probablement son premier déplacement à l'étranger pour voir du foot

Jean-Michel Aulas remet une pièce dans la machine Donald Trump. Ce jeudi 12 mars, lors de la réunion publique des candidates Coeur Lyonnais à Villeurbanne - Sophie Cruz à la mairie et Sylvie Blès-Gagnaire à la Métropole - le candidat aux municipales lyonnaises a expliqué que son probable premier déplacement à l'étranger de l'année se ferait aux Etats-Unis.

Qu'il gagne ou qu'il perde le 22 mars prochain, Jean-Michel Aulas compte bien assister à la Coupe du Monde de football et suivre les matchs de l'Equipe de France outre-Atlantique.

C'est en sa qualité de vice-président de la FFF qu'il ferait ce déplacement, expliquant à la salle qu'il est logique pour les pontes du football français de "marquer le coup" auprès des huiles de la FIFA et de l'équipe de Didier Deschamps.

Reste à savoir comment sera accueillie cette escapade américaine par les Lyonnais, surtout si le parcours des Bleus dure jusqu'à la fin du tournoi, fixée au 19 juillet.