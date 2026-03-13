S'il est élu maire de Lyon, Jean-Michel Aulas fera probablement son premier déplacement à l'étranger pour voir du foot

Jean-Michel Aulas remet une pièce dans la machine Donald Trump. Ce jeudi 12 mars, lors de la réunion publique des candidates Coeur Lyonnais à Villeurbanne - Sophie Cruz à la mairie et Sylvie Blès-Gagnaire à la Métropole - le candidat aux municipales lyonnaises a expliqué que son probable premier déplacement à l'étranger de l'année se ferait aux Etats-Unis.
Qu'il gagne ou qu'il perde le 22 mars prochain, Jean-Michel Aulas compte bien assister à la Coupe du Monde de football et suivre les matchs de l'Equipe de France outre-Atlantique.
C'est en sa qualité de vice-président de la FFF qu'il ferait ce déplacement, expliquant à la salle qu'il est logique pour les pontes du football français de "marquer le coup" auprès des huiles de la FIFA et de l'équipe de Didier Deschamps.
Reste à savoir comment sera accueillie cette escapade américaine par les Lyonnais, surtout si le parcours des Bleus dure jusqu'à la fin du tournoi, fixée au 19 juillet.
détrompe toi c’est le contraire !Signaler Répondre
Il est toujours temps de changer de vote ;)Signaler Répondre
Parce qu'il n y en a pas.Signaler Répondre
Je vois bien JMA au milieu des prolos dans la classe économie.Signaler Répondre
On a vu avec Textor, merci.Signaler Répondre
Les lyonnais ne veulent pas d'Aulas
Article sans intérêt, il ira si l’équipe de France arrive en haut du tableau et vu les bras cassés ce n’est pas encore fait !!Signaler Répondre
Et de toute façon, il n’ira pas sur les deniers de la ville de Lyon, mais soit sur ceux de la FFF ou à titre personnel…
C’est donc un non événement !!!
Juste pour faire parler…. Et ça marche super bien !!
Sa bêtise d'Aulas, décidemment, on dirait presque qu'il le fait exprès pour perdre à ce point là !Signaler Répondre
Aulas va ramener des investisseurs Us a lyon ! Aulas va remettre de l’ordre dans notre ville et faire rayonner lyon de partout !Signaler Répondre
pourquoi, vous savez déjà qu’il va payer son déplacement ?Signaler Répondre
Message à comprendre : rien çà foutre de la probité ! Je mélange tout et je profite.Signaler Répondre
Message parfait pour l'opposition à J-2
Des exemples à nous donner de ces déplacements à tort et à travers selon vous ?Signaler Répondre
oui et c est sûrement la FFF qui loue les jets pour ses nombreux déplacements puisque le pdg est a la FFF .Autant faire du business entre nous. je te tiens, tu me tiens, restons bons amis pour nos intérêts communs .Signaler Répondre
Déjà qu'il va s'offrir un métro jusqu'à son stade ...Signaler Répondre
Il n'est plus à une connerie près. Après avoir penser voter pour lui, c'est définitivement NON.Signaler Répondre
il aurait été plus astucieux de déclarer si le bleu vont en finale j irai les supporter et là très peu de critiques pour un événement qui réunit une grande majorité de français.Je ne voterai pas pour les ecolos, encore moins pour LFI, mais la devant un débat raté, des déclarations maladroites ,ca me pose un problèmeSignaler Répondre
J'ai peur que tout le monde ne maitrise pas aussi bien que vous le 2nd degré ;)Signaler Répondre
Il y va avec sa société de jet privée ?Signaler Répondre
Aulas le candidat égocentrique millionnaire qui en rien à faire des Lyonnais. Une preuve de plus !Signaler Répondre
Lyonmag vous n etes pas obligé de faire des articles sur Aulas je pense que vous avez assez qu’il intérêt de faire un article sachant que Aulas va perdre et que les sondages sont sans valeursSignaler Répondre
Il est à la FFFSignaler Répondre
De ce fait, qu’est-ce qui choque ?
Les déplacements des Khmers verts à tort et à travers n’ont pas suscité beaucoup de réactions
Oh la boulette, à peine élu ils se barre un mois aux USA, c'est vraiment pas serieux et le dire avant le premier tour c'est encore moins serieux..Signaler Répondre
Lyon a besoin d'un maire à plein temp, il devrait laisser sa place à la FFF si il est élu maire, le cumul des mandats c'est fini...
Les Lyonnais vont peut être se rendre compte que cette candidature n’est pas sérieuse. Aulas maire, cela n’a aucun sensSignaler Répondre
Un bon maire ! Proche du peuple et qui le comprend ! Un tunnel viteSignaler Répondre
pour moi même si je vote pour lui ,c est une maladresse politique.Signaler Répondre