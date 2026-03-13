À Lyon, les subventions aux associations dépassent les 100 millions d’euros : ce que révèle un rapport

Mise à jour à 11h15 : La Ville de Lyon a réagi à la publication de cette note : "Nous tenons tout d'abord à déplorer la méthode employée par le think tank Génération Libre. À l’instar d'autres organismes reconnus pour leur expertise, tels que l’Institut Montaigne dans ses récents travaux, ces derniers ont toujours sollicité les services de la Ville de Lyon afin de confronter leurs analyses aux réalités du terrain et aux données consolidées de la collectivité. Le choix de Génération Libre de s'affranchir de toute contradiction technique auprès de la troisième ville de France, qui plus est en pleine temporalité électorale, interroge sur la rigueur scientifique de leur rapport. Cette démarche semble s'apparenter davantage à une volonté politique délibérée qu'à un travail d’étude sérieux, cherchant manifestement à imposer une vision strictement comptable et déshumanisée de la gestion des territoires".
La municipalité répond ensuite sur certains points : "La mise à disposition de locaux municipaux que nous considérons comme des lieux communs est une pratique strictement encadrée par le droit. Chaque occupation fait l'objet d'une convention de mise à disposition formalisée par un contrat écrit, et des délibérations afférentes, publiques et votées en Conseil Municipal, formalisent cela. La gratuité est réservée aux structures à but non lucratif œuvrant pour l’intérêt général. Réduire cette politique à un manque de transparence revient à méconnaître les cadres juridiques de l'administration territoriale. Concernant la mise à disposition de personnel communal au profit d'associations, depuis le décret du 18 juin 2008, la mise à disposition donne lieu au remboursement de la rémunération du fonctionnaire, des cotisations et contributions y afférentes".
"Concernant les investissements culturels et le soutien à l'Opéra National de Lyon en particulier, la Ville récuse une vision comptable des politiques culturelles qui, peuvent conduire à des coupes budgétaires brutales pratiquées par d'autres échelons territoriaux comme la Région AURA, fragilisant encore davantage ce secteur d’activité et d’emploi. La culture participe pleinement à l'identité de notre ville, dont le patrimoine exceptionnel est reconnu par l'UNESCO depuis 1998, et un trait d'union essentiel entre ses habitants, à l’image de nos temps forts populaires, tels que la Fête des Lumières, les Nuits Sonores ou le Festival Lumière. La culture représentant 20 % de son budget de fonctionnement, et avec 230 € par habitant consacrés à ce secteur, la Ville assume le maintien et le développement d'un service public culturel exceptionnel, à destinations de toutes les Lyonnaises et les Lyonnais. À titre d'exemple, la Bibliothèque Municipale de Lyon, la plus importante de France après la BNF, joue un rôle éducatif majeur puisqu'un jeune Lyonnais de 10 ans sur deux y est abonné. Nous pouvons également mentionner, en régie municipale, nos six musées municipaux (Musée des Beaux-Arts, Musée d’art contemporain, CHRD, Musées Gadagne, Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, Musée Malartre), notre orchestre symphonique en résidence dans notre auditorium, notre théâtre des Célestins, etc. Et ce choix politique n'obère en rien la solidité financière de la collectivité : Lyon mène une trajectoire de désendettement exemplaire, avec une réduction de l'encours de 70 millions d'euros depuis 2020. Cette gestion rigoureuse est d'ailleurs soulignée chaque année par la note AA (High) de l'agence DBRS Morning Star, la plus haute distinction possible", poursuit la Ville de Lyon.
"Enfin, l'analyse du think tank concernant la subvention de 70 euros allouée à un projet de découverte musicale à l'école Jean Zay de la Duchère révèle une méconnaissance profonde des enjeux de démocratisation culturelle dans les quartiers populaires. Là où Génération Libre ne perçoit qu'un coût administratif disproportionné, la Ville de Lyon voit un investissement indispensable dans l'égalité des chances et l'émancipation par la culture et notamment la musique. Cette volonté se traduit concrètement par le renforcement du dispositif DÉMOS, projet d’excellence qui confie gratuitement un instrument de musique à des enfants de 7 à 12 ans issus des quartiers prioritaires. À travers trois à quatre heures de cours hebdomadaires, ce programme utilise la musique comme un véritable outil éducatif, favorisant l'intégration sociale et l'exigence individuelle au sein d'un collectif. La Ville de Lyon considère que l'accès à la culture pour les enfants des quartiers de la politique de la ville ne doit pas être soumis qu’à des critères de rentabilité mais doit aussi répondre à une exigence de justice sociale", conclut-elle.
Article initial : Une note publiée cette semaine par le think tank GenerationLibre met en lumière le poids des subventions municipales dans plusieurs grandes villes françaises. À Lyon, la municipalité a versé 109,8 millions d’euros d’aides aux associations en 2024, réparties sur plus de 3200 lignes budgétaires.
L’étude, intitulée Le grand gaspillage, examine les pratiques de subventionnement à Paris, Lyon et Marseille et pointe notamment un manque de lisibilité dans l’utilisation de ces fonds publics.
Selon les données compilées dans le rapport à partir de l’open data municipal, la Ville de Lyon a attribué 109,8 millions d’euros de subventions à des associations en 2024, soit environ 212 euros par habitant.
À titre de comparaison, le rapport indique que Paris consacre 241,2 millions d’euros à ce type d’aides et Marseille 83,9 millions d’euros.
À Lyon, ces subventions représentent 15,4 % des dépenses de fonctionnement municipales, un ratio nettement supérieur à celui observé à Paris (2,5 %) et à Marseille (5,7 %).
La culture, premier poste de subventions
Le rapport souligne également le poids des politiques culturelles dans ces aides. À Lyon, environ 31 millions d’euros de subventions seraient consacrés au secteur culturel, soit près de 28% de l’enveloppe totale.
Parmi les principales structures financées figure notamment l’Opéra national de Lyon, qui reçoit à lui seul 19,3 millions d’euros, sous forme d’aides financières et de mises à disposition de moyens municipaux.
Le rapport mentionne aussi l’existence d’aides dites “en nature”, correspondant par exemple à la mise à disposition de locaux ou de personnel municipal. À Lyon, elles représenteraient 29,5 millions d’euros, soit près de 27% du total des subventions.
L’étude critique la dispersion des aides distribuées par Grégory Doucet et son équipe, évoquant 3234 lignes budgétaires distinctes pour les subventions lyonnaises. Cette fragmentation rendrait difficile l’évaluation de l’efficacité des dépenses publiques.
Le rapport cite notamment l’exemple d’une subvention de 70 euros attribuée à une école primaire pour un projet musical, estimant que le coût administratif du traitement d’un tel dossier pourrait dépasser le montant de l’aide.
Au-delà du diagnostic, le think tank avance plusieurs pistes de réforme comme limiter la reconduction automatique des subventions, imposer davantage de transparence dans la publication des aides et mettre en concurrence les structures recevant les financements les plus élevés.
Selon ses estimations, une rationalisation des dépenses dans les trois métropoles étudiées pourrait générer jusqu’à 185 millions d’euros d’économies par an dans un scénario intermédiaire.
Le rapport insiste toutefois sur le fait que les dysfonctionnements observés "dépassent les clivages politiques" et seraient liés à des pratiques installées depuis plusieurs années dans les grandes villes françaises.
GénérationLibre est un think tank français libéral, fondé par Gaspard Koenig, qui produit des analyses et propositions politiques visant à promouvoir les libertés individuelles, la décentralisation et des réformes économiques inspirées du libéralisme.
Dimanche c’est les élections et il y’a plus le COVID donc allez voter Cœur Lyonnais pour remercier Doucet et sa politique punitive durant son mandat idem pour Bernard et les travaux d’axterix ..Signaler Répondre
Il faut lire correctement l'article : ces pratiques sont habituelles depuis des décennies et largement pratiqué par les maires précédents. Collomb n'était pas avare non plus avec notre argent quand il arrosait les Nuits sonores, l'opéra de Lyon avec des directeurs au salaire pharaonique grâce aux largesses municipales.Signaler Répondre
Ce sont des pratiques aussi bien utilisé par Wauquiez qui fait dans le clientélisme rurale et soigne ses élus pour préparer sa campagne présidentielle. Sans parler du fameux dîner des Sommets. Cela ne vous a pas fait hurler à la gabegie ?
Sans soutenir l'actuel exécutif municipal qui a reconduit à l'identique les pratiques de Collomb et ses prédécesseurs, je dirais que cela fait très longtemps que la CRC devrait s'intéresser à ces subventions au montant énorme qui existent depuis très longtemps. Quand demandera t-on la transparence sur ces attributions? On a le cas d' école du manque de transparence sur l'utilisation de l'argent public avec la dernière condamnation de Wauquiez qui refuse depuis plus de 3 ans de fournir les justificatifs de ses dépenses somptuaires.
La démocratie gagnera lorsque nous ne serons pas dirigé par des élus intéressés et corrupteurs.
tes enfants font une activité sportive? tu en as profité car un club de judo ne possède pas de dojo. c'est la ville de lyon qui lui met à dispo. c'est une subvention en nature.Signaler Répondre
A qui appartienne les piscines?
Adore offrir l’argent des contribuables, surtout aux associations « amies ». Par contre l’argent des contribuables dit fachos ils l’encaisse sans probleme.Signaler Répondre
Cet article est plus long que ce que lisent nos rois du clavier en un mois. Vu sa longueur, il est évident pas un commentateur sauf deux (grand maximum) l'ont lu en entier. Le titre a suffi à les faire démarrer.Signaler Répondre
ravi de voir quelqu'un qui connait les détails du dossier.Signaler Répondre
pouvez vous citer les asso qui ont vu leur subvention être réduite à un montant dérisoire et surtout au bénéfice de quelles autres asso?
sans ces informations il est difficile de se faire une idée juste.
financer l'opéra, des programmes dans des écoles... c'est détourner de l'argent public?Signaler Répondre
car comme tu peux le constater LM et GL (libéral) peut enclin à soutenir les mairies de gauche ne cite aucune association amie qui aurait profité des largesses de Doudou.
alors je pose une question. pourquoi?
pour protéger les mairies de gauche ou parce qu'il n'y en a pas?
et arrete de te plaindre de ne plus etre en démocratie alors que tu vas aller voter dimanche.
Je parie que Lundy Grandpré fait partie de la liste des bénéficiaires.Signaler Répondre
c’est une association ne peut pas financer sans fin publique, elle n’a pas lieu d’êtreSignaler Répondre
Rappelez vous :Signaler Répondre
Au tout début de son mandat ,, comment Gregory Doucet avait copieusement arrosé certaines associations ou radio FM
Quand l'argent ne sort pas de ça poche avec l'argent des Lyonnais il peut faire beaucoup de choses.
Même finir au poste de police pour être interrogé sur certaines pratiques . J.M
Subventions = pièges à cons-tribuablesSignaler Répondre
Lyonnais lyonnaise vous souhaitez en reprendre pour 6 ans !!!Signaler Répondre
Vraiment ?
Réfléchissez bien dimanche avant de votez…..
Mais qu'es ce que tu fait doudou dis donc ?Signaler Répondre
Un étendoir à torchons sale place Bellecour !
Des stages pour embrasser et parler aux arabes !
Etc ...
Les principes staliniens sont appliqués.
De l'argent pour fidéliser et récompenser les copains autrement dit tenir par les burnes ses électeurs.
L'art est toujours au goût du gourou.
Doucet : Le pacte des loups ..Signaler Répondre
on comprend que Doucet gagne quelques voix dans les sondages comme dans la famille on a profité d aucune subvention ça veut dire que certains en profitent un max a plus de 1000€ pour eux aux frais des lyonnais qui ne sont pas les copains du maire … entre les travaux, la pseudo ombriere, les conseillers en sur nombre (ce qui lui a valu une journée en garde à vue) et les subventions les copains de Doucet en on bien profité…ça va leur faire drôle quand il ne pourra plus rien donnerSignaler Répondre
peut être même à payer des avocats pour la jeune garde ??Signaler Répondre
Les copains et les coquins....subventions publiques pour appuyer l'idéologie politique.Signaler Répondre
Tout dépend de quelles associations il s'agit ! Celles qui ont un but culturel, dans le sens noble du terme, et qui contribuent à la diffusion des savoirs, ont vu leur subvention être réduite à un montant dérisoire. Cette municipalité a pratiqué un pur clientélisme politique et une discrimination bien peu en harmonie avec le lyrisme de ses déclarations.Signaler Répondre
Juste des détournements de fonds publics il faut être clair.Signaler Répondre
Faudrait expliquer les venues des politiques dans les quartiers de Marseille la veille des élections... ce que m'a expliqué une amie marseillaise (d'origine commorienne) est édifiant.
Je parle de Marseille mais dans d'autres villes cela se passe de la même façon.
Faut arrêter de faire croire aux gens qu'on est dans un pays républicain, honnête et démocratique. Et oui des votes cela peut s'acheter.
Que ferait-on pas pour enrichir les petits copains ....Signaler Répondre
Les bai...... comptez vous
Euh les Lyonnais blousés comptez vous !
les emplois fictifs , les apparts et les véhicules de fonctionSignaler Répondre
Anticor va demander des comptes à Doucet 😀Signaler Répondre
Exact.Signaler Répondre
Dieu vous entende.Signaler Répondre
Oui un débat et qu il m explique ou sont passés mes 212 euros ?Signaler Répondre
A l association chargee d expliquer aux agents municipaux comment parler aux arbres ?
A l association de son copain depute TAVERNIER ?
A urgence palestine financier du HAMAS ?
Tant de possibilités......
C'est gratuit, c'est Nicolas qui paie!Signaler Répondre
Gaspillage d'argent public et clientélisme pour nourrir les amis des écolos. Doudou et Bernard au tribunal !Signaler Répondre
ah…, le clientélisme, sous couvert d’humanisme. 🥹Signaler Répondre
Les trois plus grandes villes françaises, tenues (mal) par la gauche et l'extrême gauche vont retrouver des couleurs (j'espère) après les élections. Comme Nice, Menton, Toulon etc.Signaler Répondre
La gauche (extrême ou non), adore les impôts qui servent à arroser les associations "amies" lesquelles leur renvoient l'ascenseur en cas de besoin. Pourquoi se gêner, c'est le contribuable benêt qui paie.Signaler Répondre
les associations "culturelles" chargées de la propagande du régime nous coûtent cher !Signaler Répondre
Vite ! J'exige un débat télévisé pour que M. Doucet puisse s'expliquer sur cette démarche clientèliste ! Évidemment avant ce soir minuit, puisqu'après ils devront tous se taire. Et cela fera du bien. Jusqu'à lundi...Signaler Répondre
Aulas va remettre de la logique dans la politique lyonnaise ..Signaler Répondre
rien d’étonnant, il faudra faire le ménageSignaler Répondre
Nous y voilàSignaler Répondre
Et ce n’est que le début des révélations sur la gabegie gauchiste
Idéologie, dogme, électoralisme : rien ne manque pour acheter les voix