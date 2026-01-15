Hébergement d’urgence : la Ville de Lyon recadre les collectifs après une tentative d’occupation d’un gymnase

Après l’occupation récente de modulaires au parc Blandan par des familles sans solution, la Ville de Lyon a pris la parole ce mercredi pour rappeler ses limites, à la suite d’une tentative d’occupation du gymnase Mazenod, dans le 3e arrondissement.
Pour l'exécutif de Grégory Doucet, "les gymnases ne sont pas des centres d’hébergement" et ne peuvent être réquisitionnés qu’à titre exceptionnel, notamment lors de l’activation du plan grand froid ou du plan canicule. Une réponse directe aux collectifs militants qui cherchent à détourner des équipements municipaux pour mettre à l’abri des familles à la rue et des mineurs isolés.
La Ville rappelle qu’elle a pourtant fait le choix, le 9 janvier dernier, d’autoriser temporairement l’occupation de modulaires installés au parc Blandan. En l’absence de solutions proposées par l’État, 27 familles, représentant environ 80 enfants, y sont actuellement hébergées jusqu’à la fin de la trêve hivernale. Certaines occupations d’écoles se poursuivent également dans la ville.
Mais pour la municipalité, cette tolérance ne saurait devenir la règle. "L’occupation ciblée d’équipements exclusivement municipaux n’est pas acceptable", prévient-elle, soulignant que ces lieux sont destinés aux usagers.
Estimant aller "au-delà de son champ de compétence" depuis plusieurs années, la municipalité écologiste lance un nouvel appel pour une mobilisation des services de l’État "à la hauteur des besoins", alors que la pression sur l’hébergement d’urgence reste forte en ce début d'année.
Quel jacobinisme ! Je travaille pour l’Etat et, vu de l’intérieur, je ne vois pas un seul sujet régalien dont l’Etat ne se soit désengagé. Son insuffisance, sa démission est partout, sauf pour les armées ou pour trouver des chantiers à milliards pour les groupes multimilliardaires français. Justice, police, éducation, santé, où êtes-vous ? Sur le terrain, ce sont précisément les maires et les fonctionnaires qui tentent de maintenir le système et prennent les coups à la place de ceux qui détruisent cette roue d’entraînement de la machine d’Etat.Signaler Répondre
Le scandale est considerable : Aulas envoie la finale de la Coupe de la Ligue se faire voir ... à plus de 7 000 kilomètres du territoire français !Signaler Répondre
https://www.lavoixdunord.fr/1664402/article/2026-01-13/foot-ca-peut-paraitre-un-peu-etrange-la-finale-de-la-coupe-de-la-ligue-abidjan
De tout son mandat, il n'aura JAMAIS félicité et remercié l'action de l'Etat, qui est pourtant 50 à 100 fois plus massive que cette de la mairie s'agissant d'hébergement d'urgence.Signaler Répondre
Ce petit maire fait de la com sans jamais voir l'évidence. Il se met à dos l'appareil d'Etat sans réaliser à quel point c'est contre productif pour tous les autres sujets pour lesquels il aura besoin de l'appui de la préfète.
Il défend bien mal l'intérêt des lyonnais...
À force d’avoir laisser faire pendant 5 ans, les associations gauchistes se sont crus toutes puissantes avec une mairie complaisante…. Les élections approchent, Doucet est obligé de montrer un discours de fausse fermeté pour tenter de conserver la mairie. C’est pathétique! Il est temps que. E Monsieur Doucet quitte Lyon afin que notre ville regagne son honneur, son dynamisme, sa sécurité et son rang.Signaler Répondre
La réalité de la submersion migratoire rattrape la gauche…Signaler Répondre
Aulas a raison il faut appliquer tout bonnement la loi en matière d’immigration illégaleSignaler Répondre
Pourquoi autoriser ces personnes sur le sol français ?Signaler Répondre
Reconduire rapidement les étrangers aux frontières et il y aura des hébergements pour tous les français dans le besoin !
On récolte ce que l'on sème....Signaler Répondre