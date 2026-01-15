Hébergement d’urgence : la Ville de Lyon recadre les collectifs après une tentative d’occupation d’un gymnase

Après l’occupation récente de modulaires au parc Blandan par des familles sans solution, la Ville de Lyon a pris la parole ce mercredi pour rappeler ses limites, à la suite d’une tentative d’occupation du gymnase Mazenod, dans le 3e arrondissement.

Pour l'exécutif de Grégory Doucet, "les gymnases ne sont pas des centres d’hébergement" et ne peuvent être réquisitionnés qu’à titre exceptionnel, notamment lors de l’activation du plan grand froid ou du plan canicule. Une réponse directe aux collectifs militants qui cherchent à détourner des équipements municipaux pour mettre à l’abri des familles à la rue et des mineurs isolés.

La Ville rappelle qu’elle a pourtant fait le choix, le 9 janvier dernier, d’autoriser temporairement l’occupation de modulaires installés au parc Blandan. En l’absence de solutions proposées par l’État, 27 familles, représentant environ 80 enfants, y sont actuellement hébergées jusqu’à la fin de la trêve hivernale. Certaines occupations d’écoles se poursuivent également dans la ville.

Mais pour la municipalité, cette tolérance ne saurait devenir la règle. "L’occupation ciblée d’équipements exclusivement municipaux n’est pas acceptable", prévient-elle, soulignant que ces lieux sont destinés aux usagers.

Estimant aller "au-delà de son champ de compétence" depuis plusieurs années, la municipalité écologiste lance un nouvel appel pour une mobilisation des services de l’État "à la hauteur des besoins", alors que la pression sur l’hébergement d’urgence reste forte en ce début d'année.