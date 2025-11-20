Social

Lyon : enseignants et travailleurs sociaux en grève pour dénoncer la situation des enfants à la rue

Lyon : enseignants et travailleurs sociaux en grève pour dénoncer la situation des enfants à la rue
Lyon : enseignants et travailleurs sociaux en grève pour dénoncer la situation des enfants à la rue - LyonMag

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, ce jeudi, les collectifs Jamais Sans Toit, Hébergement en Danger et CCAS en lutte appellent enseignants et travailleurs sociaux à se mettre en grève.

Le mouvement veut alerter sur une situation jugée "alarmante" dans la métropole lyonnaise.

Selon les collectifs, 270 enfants dorment actuellement dehors dans l'agglomération et 14 000 personnes sont en demande d’hébergement d’urgence. Une mobilisation est prévue à 15h30 place Jean Macé, suivie d’un rassemblement à 17h30 devant l’Hôtel de Ville place de la Comédie, où les représentants seront reçus en délégation par la mairie puis par la préfecture.

Les enseignants et parents impliqués expliquent qu’ils mettent chaque soir des élèves en sécurité dans des écoles occupées. Vingt établissements seraient concernés, signe d’"une mobilisation citoyenne qui ne faiblit pas".

Les collectifs critiquent "une politique de la préfecture qui précarise les personnes à la rue ou mal-logées". Ils mettent en cause les évacuations de squats, les fermetures de centres d’hébergement, la hausse des expulsions locatives et l’absence d’ouverture de places dans le cadre du plan hivernal : "Cela fait trois hivers qu’il n’est plus question d’ouvrir des places dans le cadre du Plan Froid", déplorent-ils.

Les nouveaux contrats de 3 mois dans le viseur

Les collectifs dénoncent également la mise en place de contrats d’hébergement de trois mois, renouvelables selon la "vulnérabilité" des personnes : "Ces contrats réévalueront la vulnérabilité des personnes accueillies avec pour conséquence la remise à la rue", affirme Hébergement en Danger, rappelant que "l’hébergement est pourtant un droit inconditionnel et continu".

Les collectifs demandent notamment la fin des contrats d’hébergement de trois mois, la mise à l’abri immédiate de toutes les familles et enfants, la réquisition de bâtiments publics vacants, des moyens renforcés dans les écoles et structures sociales et une politique de protection de l’enfance à la hauteur des droits proclamés.

avatar
ah la tâche le 21/11/2025 à 12:48
La vérité te dérange ? a écrit le 21/11/2025 à 11h21

Quelle insulte ?
Tu a fraudé en faisant de fausses déclarations et tu te plains de te faire gauler. C'est ÇA la réalité !
Sinon explique. Avec des phrases intelligentes si possible.

Fraudé de quoi? Toi comprendre le français?
Ah, tu aimes les racailles? tu en veux encore?
Adhérent de LFI? Socialo bobo?

Signaler Répondre
avatar
J6 le 21/11/2025 à 12:02
La vérité te dérange ? a écrit le 21/11/2025 à 11h21

Quelle insulte ?
Tu a fraudé en faisant de fausses déclarations et tu te plains de te faire gauler. C'est ÇA la réalité !
Sinon explique. Avec des phrases intelligentes si possible.

Il y'a ni fraude ni gruge car 7,8 millions de foyers concernés. D'ailleurs pas besoin de déclaration pour cette maj ni pour déclarer du chauffage un évier une baignoire...c'est donc bien une augmentation générale déguisée mais bon perso je fais en sorte de payer le moins possible maintenant (en toute légalité

Signaler Répondre
avatar
La vérité te dérange ? le 21/11/2025 à 11:21
la moyenne a écrit le 21/11/2025 à 08h58

Insulter les gens ça montre ton niveau d'intelligence 😉😉
Effectivement, moi je bosse et je paie des impôts
Et j'en ai marre de nourrir, loger, soigner le monde entier
Toi, en 2027 tu vas avoir mal au cul

Quelle insulte ?
Tu a fraudé en faisant de fausses déclarations et tu te plains de te faire gauler. C'est ÇA la réalité !
Sinon explique. Avec des phrases intelligentes si possible.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 21/11/2025 à 10:40

Non il s'agit bien d'une augmentation générale (mcf article du monde). Tout le monde est concerné

Signaler Répondre
avatar
1789 le 21/11/2025 à 09:47
1789 a écrit le 20/11/2025 à 10h25

Liberté de circulation automatique

Un passeport / une carte d’identité suffit. Les ressortissants européens disposent d’un droit au séjour pendant les 3 premiers mois de leur arrivée en France « tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale ».

Après 3 mois, fin des aides et retour dans le pays d'origine.

Signaler Répondre
avatar
la moyenne le 21/11/2025 à 08:58
Et dire que tu as le droit de vote, quelle misère !!! a écrit le 20/11/2025 à 22h39

Où as-tu vu qu'on allait payer 63 euros de plus ?
1- C'est une moyenne.
2- Si tu paie plus après cette remise à niveau des informations sur ton bien, ça signifie tout simplement que tu as grugé le fisc, donc la collectivité, donc nous tous, depuis des années car tu n'as pas déclaré l’état exact de ton bien.
Tu fais partie de ceux qui demandent à la racaille se respecter la loi mais qui refuse de respecter cette même loi quand ça t'arrange.
Tu ferais mieux de la fermer, fraudeur de mes deux.

Insulter les gens ça montre ton niveau d'intelligence 😉😉
Effectivement, moi je bosse et je paie des impôts
Et j'en ai marre de nourrir, loger, soigner le monde entier
Toi, en 2027 tu vas avoir mal au cul

Signaler Répondre
avatar
La CAF = 1 er employeur de France. le 21/11/2025 à 08:31

La France est un PAYS d’Assistés et de feignants ou les travailleurs, les retraités, les gens qui bossent et les propriétaires sont rackettés par l’état Français. Des politiciens qui augmentent les Allocations familiales des CAF pour entretenir la misère et l,oisiveté aux détriments de ceux qui font la richesse de ce pays surendettés qui sera bientôt sous tutelle de la banque centrale européenne avec une faillite qui va être la même que l’Espagne , la Grèce , le Portugal ont connus , c’est le peuple qui travaille et les retraités qui vont payer 💰 la facture de dette 💸 financière française. Une caf qui coûte des dixaines de milliards et dont aucun politique ne veut toucher ou supprimer, ils préfèrent racketter ceux qui bossent et ont beaucoup bossé comme les retraités.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 20/11/2025 à 22:51

Chacun sa chance...tant pis pour eux

Signaler Répondre
avatar
Et dire que tu as le droit de vote, quelle misère !!! le 20/11/2025 à 22:39
maeslt a écrit le 20/11/2025 à 11h56

Les Français ne peuvent plus se soigner, les étudiants font un repas par jour! Et on continue de laisser rentrer l'Afrique entière!
Nos hommes politiques grassement payés, inventent de nouvelles taxes! Si vous avez un appartement avec l'électricité et une baignoire, vous allez payer 63€ de taxe foncière en plus!
2027 arrive! il est déjà trop tard pour vous qui depuis 40 ans êtes les seuls responsables du chaos!!!!

Où as-tu vu qu'on allait payer 63 euros de plus ?
1- C'est une moyenne.
2- Si tu paie plus après cette remise à niveau des informations sur ton bien, ça signifie tout simplement que tu as grugé le fisc, donc la collectivité, donc nous tous, depuis des années car tu n'as pas déclaré l’état exact de ton bien.
Tu fais partie de ceux qui demandent à la racaille se respecter la loi mais qui refuse de respecter cette même loi quand ça t'arrange.
Tu ferais mieux de la fermer, fraudeur de mes deux.

Signaler Répondre
avatar
Quand même le 20/11/2025 à 19:11

Quel bonheur d'être aux premières loges pour jouer aux boules de neige ou faire des bonhommes de neige !!!!!

Signaler Répondre
avatar
On ne les renvoie pas.... le 20/11/2025 à 18:07
droit dans son aveuglement a écrit le 20/11/2025 à 11h22

les Français ont les renvoie où?
les enfants originaires de l'UE et qui ont le droit d'être sur notre territoire on les renvoie où?
si les gens bossent mais sont quand même à la rue car ils ne trouvent pas de logement on les renvoie de France?

On ne les renvoie pas. On ne renvoie que les illégaux.

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 20/11/2025 à 18:05
Ampère a écrit le 20/11/2025 à 11h32

On attend toujours les preuves de ce que vous racontez à longueur de commentaire sur LM.
Dire que les associations font venir ces familles est de la diffamation, mais trop facile de vous cacher derrière votre clavier.
Etonnant que la complicité de LM permet ce genre de commentaire.

Quelles que soient ceux qui font venir des illégaux, l' accueille qui leur est réservé par les associations encourage la venue de ces illégaux.
Il faut supprimer les subventions à ces associations.

Signaler Répondre
avatar
Droit de grève le 20/11/2025 à 15:37
fatboy a écrit le 20/11/2025 à 13h38

Et hop un petit congé supplémentaire au frais de Nicolas

Pour rappel les jours de grève ne sont pas payés.
Laissez Nicolas tranquille !

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 20/11/2025 à 13:38

Et hop un petit congé supplémentaire au frais de Nicolas

Signaler Répondre
avatar
maeslt le 20/11/2025 à 11:56

Les Français ne peuvent plus se soigner, les étudiants font un repas par jour! Et on continue de laisser rentrer l'Afrique entière!
Nos hommes politiques grassement payés, inventent de nouvelles taxes! Si vous avez un appartement avec l'électricité et une baignoire, vous allez payer 63€ de taxe foncière en plus!
2027 arrive! il est déjà trop tard pour vous qui depuis 40 ans êtes les seuls responsables du chaos!!!!

Signaler Répondre
avatar
ce n’est pas une chance pour la France le 20/11/2025 à 11:47

C’est vous, associations qui les faites venir de façon illegale et en toutes impunités alors hebergez ces gens chez vous !

Signaler Répondre
avatar
Ampère le 20/11/2025 à 11:32
Watt a écrit le 20/11/2025 à 08h54

"Ceux qui font venir des mineurs se plaignent qu'il y ait trop d'enfants dans la rue"

Le culot.

On attend toujours les preuves de ce que vous racontez à longueur de commentaire sur LM.
Dire que les associations font venir ces familles est de la diffamation, mais trop facile de vous cacher derrière votre clavier.
Etonnant que la complicité de LM permet ce genre de commentaire.

Signaler Répondre
avatar
droit dans son aveuglement le 20/11/2025 à 11:22
Droit dans ses bottes a écrit le 20/11/2025 à 08h05

Bien d'accord, les renvoyer chez eux. Que l'on s'occupe en priorité des français qui travaillent et dorment dans leurs voitures.

les Français ont les renvoie où?
les enfants originaires de l'UE et qui ont le droit d'être sur notre territoire on les renvoie où?
si les gens bossent mais sont quand même à la rue car ils ne trouvent pas de logement on les renvoie de France?

Signaler Répondre
avatar
Lolotoooooooo le 20/11/2025 à 11:13

Ils ne peuvent pas les héberger chez eux ?

Signaler Répondre
avatar
1789 le 20/11/2025 à 10:25

Liberté de circulation automatique

Un passeport / une carte d’identité suffit. Les ressortissants européens disposent d’un droit au séjour pendant les 3 premiers mois de leur arrivée en France « tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale ».

Signaler Répondre
avatar
Amen le 20/11/2025 à 09:53

Mais enfin , qui sont elles toutes ces personnes tombées du ciel , d'où sortent elles , comment se fait il qu'elles n'aient pas de toit ?
Je suppose que c'est pour elles que Belkacem se bat corps et âme , ce n'est pas pour loger les étudiants ou les gens qui dorment dans leur voiture , mais qui travaillent.
Que les gauchos qui veulent plus d'immigration commencent par s'occuper de ceux là , qu'ils les
prennent chez eux s'il le faut et après on verra.
Macron avait promis que s'il était élu , plus une seule personne dormirait dehors , qu'il ferait construire des prisons , que................!

Signaler Répondre
avatar
proposition le 20/11/2025 à 09:25

je fais une proposition un peu iconoclaste.
on réunit ses enfants isolés dans des sortes de classes pour leur enseigner la religion catholique et ses commandements. enseigner le christianisme. cela va peut être en reproduire certains. sachant que cette religion de paix et de liberté leur interdit de changer de religion. on demande à ces associations de les prendre en charge pour ces cours de formation

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 20/11/2025 à 09:19
Vivement Aulas ! a écrit le 20/11/2025 à 08h02

Qu'il nous mette tout ça hors de Lyon.
Raz le bol des migrants.

C'est pas parce que les gens disent qu'Aulas ressemble à Trump qu'il va avoir les mêmes pouvoirs, imaginer qu'Aulas par un coup de baguette magique puisse expulsé les migrants hors de Lyon...
Franchement vous aller etre tres déçu...

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 20/11/2025 à 09:10
Droit dans ses bottes a écrit le 20/11/2025 à 08h05

Bien d'accord, les renvoyer chez eux. Que l'on s'occupe en priorité des français qui travaillent et dorment dans leurs voitures.

Bonjour, je suis d'accord avec vous, mais s'attaquer au conséquences du probleme c'est oublié que la France est à l'origine du problème.

Quand on détruit un pays en l'occurrence la Libye et qu'on le laisse ensuite à l'abandon, il se passe que derriere on laisse un trou béant ou tous les migrants et les trafiquants d'être humain en profitent pour s'y engouffré..

Le probleme peut etre largement atténué en tres peu de temp, si la France et l'UE envoyait une coalition armée au frontiere de la Libye pour empêcher les départs, par exemple..

C'est comme pour le trafic de drogue ça, tout les pays sont sois disant contre, mais aucun n'agissent, on sait ou ce trouve les champs de coca ou de cannabis on pourrait facilement les détruire..

Mais il ya aucune volonté, car tout ceci rapporte un max d'argent et nos grands de ce monde y trouve leur compte.

Signaler Répondre
avatar
Recherche de causes le 20/11/2025 à 09:01

Ses gens font rire à force mais cela devient énervant de les entendre.

Reprenons les avertissements réguliers des présidents de conseils généraux (de droite et de gauche) et de professionnels lucides de l'Aide à l'Enfance SVP que disent ils ? Il y a un problème essentiel qui est l'accueil des "mineurs isolés" qui ponctionnent une masse hallucinante de l'argent. Les Présidents disent même qu'ils ne seront plus en capacité de suivre l'inflation des sommes.

Voilà déjà si nos chers politiques "nationaux" et ceux présents au niveau de l'UE s'occupaient réellement de ce problème crucial, ils pourraient alors remettre les sommes "détournées" pour réellement faire une politique de l'Aide à l'Enfance. Mais ils ne le veulent pas et font semblant à chaque fois de découvrir le sujet.

Ses "mineurs isolés" (une très large partie sont des "faux mineurs") sont une filière très rentable pour certains, on le sait c'est détaillé on connait le processus du pays d'origine au pays d'accueil. Donc pourquoi nos politiques "nationaux et européens" n'agissent pas pour contre carré cette filière et les "exploiteurs"? La est la question.

Après dans ses intervenants il faudra aussi évacuer un jour les "militants d'extrême gauche" qui concrètent se foutent royalement de l'Aide à l'Enfance car la seule chose qui les intéressent c'est leur "cause" et souvent ils vivent eux même au crochet des financements publics (certains membres d'associations au vue des salaires vivent même très très bien). Est ce un tabou de le dire ? je ne crois pas.... regarder du côté de NVB qui "cumule" (hors tradition républicaine) son nouveau poste à la cours des comptes avec son poste de présidente de France terre d'asile et son poste de conseiller régionale... fabuleux non ? toujours regarder ou vont les pépètes.

Signaler Répondre
avatar
rflexe le 20/11/2025 à 08:59
Ex Précisions a écrit le 20/11/2025 à 07h12

Mr macron fraichement élu en 2017 avait dit plus aucune personne à la rue d'ici la fin de l'année...
Il n'était pourtant plus en campagne pour donner de fausses joies.

Essaie de réfléchir! Ils arrivent tout les jours clandestinement pour profiter du social en France!
En plus ce sont de belles personnes!
Regarde le dealer de 12 ans qui s'est pris une balle
Bon pédigré! Mineurs isolé non accompagné!

Signaler Répondre
avatar
Watt le 20/11/2025 à 08:54

"Ceux qui font venir des mineurs se plaignent qu'il y ait trop d'enfants dans la rue"

Le culot.

Signaler Répondre
avatar
Droit dans ses bottes le 20/11/2025 à 08:05
YES and NO a écrit le 20/11/2025 à 07h58

Les enfants dans la rue,sont des clandestins arrivés sans fric,sans papiers en France,avec la complicité des organisations et des parents .Retour au bercail,pourquoi s'enquiquiner avec ces migrants????

Bien d'accord, les renvoyer chez eux. Que l'on s'occupe en priorité des français qui travaillent et dorment dans leurs voitures.

Signaler Répondre
avatar
Vivement Aulas ! le 20/11/2025 à 08:02

Qu'il nous mette tout ça hors de Lyon.
Raz le bol des migrants.

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 20/11/2025 à 08:00

Enseignants et citoyens engagés....mais pas trop quand même.. hébergements dans les écoles payées par le contribuable mais pas chez soi avec ces sous......je reste dubitatif sur la valeur et la force de leur engagement 🤔

Signaler Répondre
avatar
YES and NO le 20/11/2025 à 07:58

Les enfants dans la rue,sont des clandestins arrivés sans fric,sans papiers en France,avec la complicité des organisations et des parents .Retour au bercail,pourquoi s'enquiquiner avec ces migrants????

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 20/11/2025 à 07:52

La mairie vient de récupérer son bien, avenue de Saxe, voilà déjà un endroit pour loger plusieurs familles.

Signaler Répondre
avatar
HardRockeuse le 20/11/2025 à 07:38

on ne peut pas accueillir toute la misère du monde sur notre territoire.
Est ce de notre faute si les migrants arrivent par famille entière et parfois les femmes enceintes?

Signaler Répondre
avatar
La grande invasion. le 20/11/2025 à 07:34
Halte à l'obscurantisme! a écrit le 20/11/2025 à 07h02

Dans les pays pauvres aucune régulation démographique, notamment en raison du poids de la religion, cherchez l'erreur!

L'Afrique va rapidement atteindre deux milliards d'habitants... Le seul Nigeria comptera bientôt 500 millions d'habitants, un pays où musulmans et catholiques rivalisent pour faire le maximum d'enfants (7 en moyenne)...et où iront bientôt ces enfants sur une terre souvent ingrate?

Signaler Répondre
avatar
ZIPPO74 le 20/11/2025 à 07:29

Il changeront d'avis quand ils auront des "P de LI" chez eux MDR.

Signaler Répondre
avatar
rop le 20/11/2025 à 07:26

Les profs ont du coeur qu'ils en prennent deux ou trois chacun chez eux dans leur appartement !!!!!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 20/11/2025 à 07:12

Mr macron fraichement élu en 2017 avait dit plus aucune personne à la rue d'ici la fin de l'année...
Il n'était pourtant plus en campagne pour donner de fausses joies.

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 20/11/2025 à 07:12
mouaaaa a écrit le 20/11/2025 à 07h03

qu’ils commencent par donner un bon enseignement et arrêter de se prendre pour des justiciers , bande de feignants.

Les professeurs ne sont pas des feignants. Par contre ils n' ont pas à se mêler de politique migratoire. On ne les paye pas pour ça.ils ne

Signaler Répondre
avatar
Parponnes le 20/11/2025 à 07:09

ils peuvent les accueillir chez eux !! ah non grandes idées mais 0 actes...

Signaler Répondre
avatar
mouaaaa le 20/11/2025 à 07:03

qu’ils commencent par donner un bon enseignement et arrêter de se prendre pour des justiciers , bande de feignants.

Signaler Répondre
avatar
Halte à l'obscurantisme! le 20/11/2025 à 07:02

Dans les pays pauvres aucune régulation démographique, notamment en raison du poids de la religion, cherchez l'erreur!

Signaler Répondre
avatar
sans une politique dissuasive de la canoniere dans les eaux territoriales le probleme subsistera le 20/11/2025 à 06:57
Looool a écrit le 20/11/2025 à 06h05

Les mêmes qui nous disent qu il faut accueillir davantage de miséreux sur notre sol.

çà tombe bien ,macron veut rearmer contre la russie..faudra juste changer l orientation de la kriegsmarine vers les eaux du sud

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 20/11/2025 à 06:24

Le problème ne peut être résolu que si l' on contrôle les frontières et cessons en particulier d' accueillir des MNA ( mineurs non accompagnés).

Signaler Répondre
avatar
Looool le 20/11/2025 à 06:05

Les mêmes qui nous disent qu il faut accueillir davantage de miséreux sur notre sol.

Signaler Répondre

