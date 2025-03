Expérimentation avortée sur l'hébergement d'urgence : Emmanuel Macron soutient la préfète du Rhône

A la préfecture du Rhône, on a assez mal vécu le fait que l'arrêt de son expérimentation sur le dispositif d'hébergement d'urgence avant même qu'elle ne soit mise en place était vu comme une remontrance de la part du gouvernement. Fabienne Buccio souhaitait fluidifier le dispositif en remettant des familles à la rue, lorsque leurs droits avaient évolué et ne collaient plus avec les conditions d'obtention d'une place d'hébergement.

Ce lundi, alors que la préfète était à l'Elysée pour se faire remettre la cravate de commandeur de la Légion d'honneur des mains du chef de l'Etat, elle a reçu un hommage appuyé d'Emmanuel Macron.

"Je sais que ces derniers jours ont pu être tumultueux et ont pu avoir pour vous une étrange saveur voire un goût amer au moment de constater que le courage a pu mal se répartir entre les acteurs de vos dossiers les plus compliqués. Quand je dis que les hauts fonctionnaires n’ont de hauteur que s’ils osent : merci d’avoir osé. d’autant que vous ne l’avez pas fait en franc tireuse mais avec la loyauté que l’on vous connaît. Et dont nul ne peut douter. Et que c’est évidemment cette même loyauté qui vous réduit au silence aujourd’hui car c’est l’ADN des préfets, et c’est précisément cela qui rend si grande votre fonction. Alors je veux être très clair : vous avez bien fait et vous avez toute ma confiance", a ainsi déclaré le Président de la République lors de son discours consacré à la représentante de l'Etat à Lyon.