Pour "fluidifier" son dispositif d'hébergement d'urgence, la préfecture du Rhône va remettre des familles à la rue

Malgré une augmentation de 150% du nombre de places depuis 10 ans, la pression est forte et de nombreuses personnes dorment encore dehors. Pour 10 demandes formulées en 2024, une seule aboutissait.

Selon la préfecture du Rhône, cela s'explique en partie par "une fluidité insuffisante des parcours vers le logement". Des familles et des personnes resteraient trop longtemps dans leur hébergement d'urgence, même si leur situation financière et professionnelle s'est améliorée.

Dans le détail, 29% des bénéficiaires sont hébergés plus de 5 ans, et la durée moyenne de séjour dans un hébergement d'urgence dans le Rhône est de 44 mois. Ce qui empêcherait un roulement nécessaire selon les services de l'Etat, qui annoncent lancer une expérimentation.

La préfète du Rhône Fabienne Buccio explique dans un communiqué de presse ce jeudi qu'il sera mis fin aux prises en charge de ménages "toujours hébergés dans le dispositif d'hébergement d'urgence alors que les vulnérabilités qui avaient motivé initialement leur admission n'existent plus ou que d'autres solutions sont possibles".

Le dispositif sera encadré avec la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) pour identifier ces personnes toujours hébergées alors que si leur demande était formulée aujourd'hui, elle ne serait pas acceptée.

L'expérimentation débutera sur deux sites d'hébergement de l'opérateur ADOMA à Oullins-Pierre-Bénite (112 places) et Vaulx-en-Velin (107 places). La situation de 27 et 45 personnes hébergées sur place pourrait donc être révisée ces prochains jours. Et des familles pourraient être forcées de quitter les lieux, afin de permettre à des personnes en situation plus précaire de prendre leur place.

Cette annonce devrait largement faire réagir à gauche. Le Parti Communiste Français local a déjà fait part de son mécontentement face à cette expérimentation "scandaleuse" et "catastrophique" : "La réponse de l’État devrait être de créer de nouvelles places pour pouvoir mettre à l’abri les nombreuses familles dormant encore dehors".