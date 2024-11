Philippe Imbert : "14 000 personnes en attente d'un hébergement à Lyon, un chiffre record"

L'hiver s'annonce à nouveau rude pour les personnes à la rue et les associations et collectifs qui tentent de les aider. Selon Philippe Imbert, 14 000 personnes en attente pour obtenir un hébergement dans le Rhône et 22 000 sont prises en charge actuellement

Des chiffres records, "ce sont les plus hauts jamais observés" indique-t-il, tout en reconnaissant que "les moyens de la préfecture n'ont jamais été aussi importants".

Selon lui, c'est avant tout la crise du logement qui explique ce cercle vicieux : les personnes hébergées temporairement ne peuvent pas accéder à un logement fixe. Et les personnes à la rue ne peuvent pas prendre leur place. Le turnover est cassé.

"Les gens qui appellent le 115 n'ont pas de solution immédiate. Ils n'appellent plus, ils connaissent déjà la réponse", regrette le directeur d'Alynea.

Concernant le profil des gens à la rue, "70% des personnes à la rue sont en règle, pourraient avoir un emploi et un logement".

Cette année, l’association est bénéficiaire de l’opération “Les Lumignons du Cœur” lors de la Fête des Lumières 2024.

00:00 Hébergement d'urgence

02:20 Maraudes

05:23 Profil des personnes à la rue

06:00 Alynea/Lumignons du coeur