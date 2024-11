Violences à Rillieux-la-Pape : Alexandre Vincendet demande à Bruno Retailleau, la suppression des aides sociales et l’expulsion des familles

Le 31 octobre et le 1er novembre, la ville de Rillieux-la-Pape a été le théâtre de violences urbaines importantes, avec pour bilan deux bus incendiés, cinq véhicules en feu et plusieurs équipements publics endommagés. Sept personnes ont été interpellées pour ces actes, la plupart étant des mineurs de 13 à 17 ans.

Ce lundi 4 novembre, face à ces événements, Alexandre Vincendet, maire de la commune, a adressé une lettre à Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur. Dans ce courrier, il dénonce "l’insécurité récurrente" et la "suspension de 5 lignes de bus pendant 8 jours", une décision prise par le SYTRAL et qu’il qualifie d'"inique", rappelant que plus de “30 000 habitants sont pris en otage”.

Le maire de Rillieux-la-Pape souhaite des mesures fermes pour enrayer ce phénomène. Notamment l'abrogation de l'ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante, la suppression des aides sociales pour les familles de mineurs récidivistes et expulsion de ces familles de leur logement social. "La situation doit changer", déclare l’édile sur X. Selon lui, les doctrines actuelles "ne doivent plus être basées sur la compréhension, la compensation et l'excuse", mais sur la responsabilisation et le respect des règles de vie en société.

Enfin, Alexandre Vincendet appelle à une refonte de la prise en charge des jeunes délinquants, dénonçant l’inefficacité des mesures de suivi actuelles. Il demande à Bruno Retailleau de prendre des "décisions et des actes forts pour que cesse cette spirale de l'inefficacité et de l'irresponsabilité".