Un chauffeur de bus TCL roué de coups pour avoir demandé à des passagers d'éteindre leurs cigarettes

Et c'est Bruno Bernard, président du Sytral, qui les révèle. L'élu écologiste annonce qu'un conducteur de bus de la ligne C entre la Part-Dieu et Rillieux-la-Pape a été roué de coups par deux passagers.

Le chauffeur TCL leur avait demandé d'éteindre leurs cigarettes qu'ils fumaient dans le bus.

"Notre conducteur a reçu des coups de pied et de poing, ce qui a entraîné des blessures. Celui-ci est en arrêt et choqué par cet acte inacceptable", réagit Bruno Bernard.

Le président du Sytral indique que les images de vidéosurveillance ont été transmises aux enquêteurs. "Je souhaite que ces individus soient arrêtés et jugés le plus sévèrement possible par la justice", conclut-il.