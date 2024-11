Arrêt de la desserte en bus d'un quartier de Rillieux-la-Pape : le maire dépose un recours

Le président du Sytral et de la Métropole de Lyon Bruno Bernard souhaitant ainsi "protéger" ses conducteurs, évitant au passage de subir un droit de retrait.

Mais la situation handicape de nombreux habitants dépendants des TCL et le maire Alexandre Vincendet entend la combattre. L'édile rillard a donc déposé un recours devant le tribunal administatif, estimant que le principe de continuité "oblige le service public à fonctionner de façon régulière et sans interruption, afin de garantir l'accès constant des usagers aux services essentiels". Or, le Sytral est investit d'une mission de service public qu'il doit assurer de manière "continue et régulière".

"Il s'agit d'une punition collective des habitants pour qui le service public de transport est indispensable. Non seulement la mesure prise par le Sytral n'était pas nécessaire mais elle constitue pour les habitants de la ville une double peine. En effet, ces mesures ne sont pas destinées à enrayer la délinquance dans ce quartier mais en plus elles privent les habitants de moyens de transport les empêchant ainsi de se déplacer, d'aller travailler", poursuivent les avocats de la mairie.

Alexandre Vincendet estime à 12 000 le nombre d'habitants privés de TCL pendant une semaine.