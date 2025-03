Abdelkader Lahmar dénonce "un abus d’autorité" à Rillieux-la-Pape, un discours "inadmissible" pour Alexandre Vincendet

Tout est parti d’une intervention du député de la 7ᵉ circonscription du Rhône à l’Assemblée nationale. Abdelkader Lahmar y a dénoncé "de nombreux jeunes de Rillieux-la-Pape harcelés par la police municipale et certaines unités de la police nationale, notamment la BST". Selon lui, ces jeunes sont "verbalisés plusieurs fois par jour, souvent par vidéosurveillance, pour des incivilités mineures et peu justifiées". Il cite notamment des "amendes pour tapage nocturne délivrées en plein jour. "On assiste donc a une forme d’acharnement et un abus d’autorité de la part des forces de l’ordre."

Le député évoque "des dizaines de jeunes" confrontés à des "préjudices se chiffrant en dizaines de milliers d’euros. Ces collections d’amendes représentent des milliers d’euros et ne sont bien entendu jamais payées", avance-t-il, pointant un "échec pour la puissance publique" et un frein à "l’accès à l’emploi, au logement et aux services bancaires" suite aux majorations notemment.

Au-delà de la critique des verbalisations, Abdelkader Lahmar met en cause la régulation des polices municipales. "La préfecture du Rhône n’était même pas au courant de l’existence de ces amendes jusqu’à ce que je les dénonce", affirme-t-il. Selon lui, "le développement (des polices municipales, ndlr) hors de tout contrôle de l’État favorise l’arbitraire". Il interpelle ainsi le gouvernement sur "les moyens de mieux encadrer leur action".

"Un anti-flic primaire"

Face à ces accusations, Alexandre Vincendet n’a pas tardé à réagir avec autorité auprès de LyonMag. "D’après son raisonnement, quand vous pourrissez la vie des habitants de la commune, que vous squattez des halls d’immeuble, que vous laissez des détritus ou que vous consommez de la drogue, en fait il ne faut pas vous verbaliser", attaque le maire. Il balaie également l’argument sur le non-paiement des amendes : "Moi, je propose une chose : s’ils respectent les règles, ils n’ont pas d’amendes et comme ça, ils n’ont pas de problèmes derrière".

L’édile accuse egalement le député LFI d’"une méconnaissance totale du droit. Il explique qu’on fait des verbalisations pour tapage nocturne en pleine journée, mais en fait la notion de tapage nocturne ou diurne n’existe pas légalement", souligne-t-il. "C’est la notion de tapage. Vous pouvez être verbalisé pour tapage à n’importe quelle heure".

Mais Vincendet ne s’arrête pas là et attaque frontalement le député insoumis. "Il remet en cause la déontologie des policiers, je sais bien que monsieur Lahmar est un anti-flic primaire", assène-t-il.

"Pour Abdelkader Lahmar, quand vous êtes un délinquant, il ne faut pas être verbalisé. Être un délinquant verbalisé, c’est être enfermé dans la délinquance selon lui. Si vous êtes un honnête citoyen, vous payez et vous vous taisez, mais par contre si vous êtes un délinquant, il ne faut surtout pas vous déranger".

Le maire conclut en défendant les forces de l’ordre : "Je tiens à rappeler que les policiers font un travail difficile et ce sont de très grands professionnels. Je trouve que remettre en cause la déontologie des forces de l’ordre quand on est quelqu’un qui est profondément anti-flic, c’est inadmissible".