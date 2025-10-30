Accords franco-algériens de 1968 dénoncés : "Ce vote était un impératif" selon le député LR Alexandre Portier

Inscrit à l'ordre du jour par le RN, le texte a été voté à 185 voix, contre 184. Et s'il n'a aucune incidence sur la situation des Algériens en France, il constitue une victoire "historique" selon Marine Le Pen pour son parti, puisque c'est la première proposition adoptée par l'hémicycle.

Outre les députés RN, certains membres des Républicains et d'Horizons ont également voté pour. C'est le cas du député de la 9e circonscription du Rhône, Alexandre Portier. Le parlementaire du Beaujolais s'en est expliqué. Selon lui, "il y a trop longtemps que le pouvoir algérien ne respecte plus notre pays. Un pouvoir qui refuse de reprendre ses OQTF. Un pouvoir qui prend en otage notre compatriote Boualem Sansal. C'est l'honneur de la France que d'avoir aujourd'hui remis les points sur les i".

"Ce vote était un impératif, poursuit Alexandre Portier. Mais ce vote n'est qu'un début. Il dit surtout que le temps de la repentance est terminé".

Avant le vote, il revenait au député LFI du Rhône Abdelkader Lahmar de dénoncer à l'Assemblée le texte du RN "rempli de mensonges et de données tronquées. Citer des chiffres, c'est bien, savoir les utiliser, c'est mieux. Mais quand on connaît l'idéologie du RN, on comprend mieux leur allergie aux chiffres arabes".