Accords franco-algériens de 1968 dénoncés : "Ce vote était un impératif" selon le député LR Alexandre Portier

C'est un séisme qui s'est déroulé ce jeudi à l'Assemblée nationale avec l'adoption d'une proposition de résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens du 27 décembre 1968.

Inscrit à l'ordre du jour par le RN, le texte a été voté à 185 voix, contre 184. Et s'il n'a aucune incidence sur la situation des Algériens en France, il constitue une victoire "historique" selon Marine Le Pen pour son parti, puisque c'est la première proposition adoptée par l'hémicycle.

Outre les députés RN, certains membres des Républicains et d'Horizons ont également voté pour. C'est le cas du député de la 9e circonscription du Rhône, Alexandre Portier. Le parlementaire du Beaujolais s'en est expliqué. Selon lui, "il y a trop longtemps que le pouvoir algérien ne respecte plus notre pays. Un pouvoir qui refuse de reprendre ses OQTF. Un pouvoir qui prend en otage notre compatriote Boualem Sansal. C'est l'honneur de la France que d'avoir aujourd'hui remis les points sur les i".

"Ce vote était un impératif, poursuit Alexandre Portier. Mais ce vote n'est qu'un début. Il dit surtout que le temps de la repentance est terminé".

Avant le vote, il revenait au député LFI du Rhône Abdelkader Lahmar de dénoncer à l'Assemblée le texte du RN "rempli de mensonges et de données tronquées. Citer des chiffres, c'est bien, savoir les utiliser, c'est mieux. Mais quand on connaît l'idéologie du RN, on comprend mieux leur allergie aux chiffres arabes".

algerie

Alexandre Portier

Abdelkader Lahmar

heuuu. le 30/10/2025 à 20:17
Osero a écrit le 30/10/2025 à 19h38

Oseriez vous faire pareil avec israel,qui assassinent nos journalistes en toute impunité!???

vous voulez dire plutot des terroristes du hamas qui se cachent en journalistes c est dans leurs habitudes

Karl le 30/10/2025 à 20:07
c'est bien en vrai a écrit le 30/10/2025 à 19h28

Les premières victimes ce sont les immigrés justement. Bien intégrés, travailleurs nickel de partout mais à cause d'une poignée d’imbécile qui refuse de s'intégrer à la nation française et qui foutent le bordel c'est tout la réputation de tout le monde qui prend un coup donc ce vote est une bonne chose pour les immigrés. Voila maintenant faut juste calmer les foufou du RN pour pas qu'ils croient que c'est openbar ou que c'est le retour de Vichy

Malheureusement une poignée est intégrée. Le reste ne nous apporte absolument rien à part des gros problèmes de sécurité, financiers et cultuels.

Merci le RN le 30/10/2025 à 20:05

Il y a longtemps que cet accord aurait du être revoqué ! Maintenant Mr Macron, cesser de vous prosterner devant l’Algérie et soyez ferme...

roco le 30/10/2025 à 20:04

tout à fait normal de dénoncer des accords d un autre temps et dont les déséquilibres financiers sont flagrants !

Signaler Répondre
J6 le 30/10/2025 à 19:58

C'est une première victoire face à des gens qui nous haïssent. Bravo pour ce vote 🇨🇵

Signaler Répondre
Général Salan le 30/10/2025 à 19:46

Je partira pas. Et bien voilà nous y sommes, le parlement a pris une excellente décision. Attendons la suite.

Osero le 30/10/2025 à 19:38

Oseriez vous faire pareil avec israel,qui assassinent nos journalistes en toute impunité!???

Mise à jour le 30/10/2025 à 19:29

Il faut réactualiser les accords et les lois, aujourd'hui c'est un début !

Signaler Répondre
c'est bien en vrai le 30/10/2025 à 19:28

Les premières victimes ce sont les immigrés justement. Bien intégrés, travailleurs nickel de partout mais à cause d'une poignée d’imbécile qui refuse de s'intégrer à la nation française et qui foutent le bordel c'est tout la réputation de tout le monde qui prend un coup donc ce vote est une bonne chose pour les immigrés. Voila maintenant faut juste calmer les foufou du RN pour pas qu'ils croient que c'est openbar ou que c'est le retour de Vichy

Dupon le 30/10/2025 à 19:25

En tant que fils d'immigrés algériens, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est d'entendre des députés qui nous considéreraient presque comme des ennemis de l'intérieur.

Eh oui t'as tout compris guignol..(pardon à notre vrai guignol)

Alouf le 30/10/2025 à 19:11

Le proverbe ci-après est plein de bon sens :
"Quand on tire trop sur la corde elle casse"
A méditer !!!

on y arrive le 30/10/2025 à 19:08

C'est vrai que cet accord n'est plus vraiment au gout du jour

