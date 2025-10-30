Accords franco-algériens de 1968 dénoncés : "Ce vote était un impératif" selon le député LR Alexandre Portier

Inscrit à l'ordre du jour par le RN, le texte a été voté à 185 voix, contre 184. Et s'il n'a aucune incidence sur la situation des Algériens en France, il constitue une victoire "historique" selon Marine Le Pen pour son parti, puisque c'est la première proposition adoptée par l'hémicycle.
Outre les députés RN, certains membres des Républicains et d'Horizons ont également voté pour. C'est le cas du député de la 9e circonscription du Rhône, Alexandre Portier. Le parlementaire du Beaujolais s'en est expliqué. Selon lui, "il y a trop longtemps que le pouvoir algérien ne respecte plus notre pays. Un pouvoir qui refuse de reprendre ses OQTF. Un pouvoir qui prend en otage notre compatriote Boualem Sansal. C'est l'honneur de la France que d'avoir aujourd'hui remis les points sur les i".
"Ce vote était un impératif, poursuit Alexandre Portier. Mais ce vote n'est qu'un début. Il dit surtout que le temps de la repentance est terminé".
Avant le vote, il revenait au député LFI du Rhône Abdelkader Lahmar de dénoncer à l'Assemblée le texte du RN "rempli de mensonges et de données tronquées. Citer des chiffres, c'est bien, savoir les utiliser, c'est mieux. Mais quand on connaît l'idéologie du RN, on comprend mieux leur allergie aux chiffres arabes".
Résolution sur l'accord franco-algérien de 1968 : "En tant que fils d'immigrés algériens, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est d'entendre des députés qui nous considéreraient presque comme des ennemis de l'intérieur", témoigne @AK_Lahmar. "C'est le retour de l'OAS à l'Assemblée." pic.twitter.com/Z5wwgVql6d— LCP (@LCP) October 30, 2025
vous voulez dire plutot des terroristes du hamas qui se cachent en journalistes c est dans leurs habitudesSignaler Répondre
Malheureusement une poignée est intégrée. Le reste ne nous apporte absolument rien à part des gros problèmes de sécurité, financiers et cultuels.Signaler Répondre
Il y a longtemps que cet accord aurait du être revoqué ! Maintenant Mr Macron, cesser de vous prosterner devant l’Algérie et soyez ferme...Signaler Répondre
tout à fait normal de dénoncer des accords d un autre temps et dont les déséquilibres financiers sont flagrants !Signaler Répondre
C'est une première victoire face à des gens qui nous haïssent. Bravo pour ce vote 🇨🇵Signaler Répondre
Je partira pas. Et bien voilà nous y sommes, le parlement a pris une excellente décision. Attendons la suite.Signaler Répondre
Oseriez vous faire pareil avec israel,qui assassinent nos journalistes en toute impunité!???Signaler Répondre
Il faut réactualiser les accords et les lois, aujourd'hui c'est un début !Signaler Répondre
Les premières victimes ce sont les immigrés justement. Bien intégrés, travailleurs nickel de partout mais à cause d'une poignée d’imbécile qui refuse de s'intégrer à la nation française et qui foutent le bordel c'est tout la réputation de tout le monde qui prend un coup donc ce vote est une bonne chose pour les immigrés. Voila maintenant faut juste calmer les foufou du RN pour pas qu'ils croient que c'est openbar ou que c'est le retour de VichySignaler Répondre
En tant que fils d'immigrés algériens, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est d'entendre des députés qui nous considéreraient presque comme des ennemis de l'intérieur.Signaler Répondre
Eh oui t'as tout compris guignol..(pardon à notre vrai guignol)
Le proverbe ci-après est plein de bon sens :Signaler Répondre
"Quand on tire trop sur la corde elle casse"
A méditer !!!
C'est vrai que cet accord n'est plus vraiment au gout du jourSignaler Répondre