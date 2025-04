Meurtre à la mosquée dans le Gard : "Tous ceux qui attisent la haine des musulmans ont du sang sur les mains" selon Abdelkader Lahmar

Un individu a attaqué un fidèle et l'a tué d'au moins 40 coups de couteau avant l'heure de la prière. D'origine bosnienne, le suspect a été identifié et est activement recherché. La piste islamophobe est activée.

Le député LFI du Rhône Abdelkader Lahmar a vivement réagi à la mort d'Aboubakar : "Ce drame n’est pas un fait isolé : il est le produit direct d’une islamophobie qui gangrène notre société. Médias, éditorialistes, pseudo-intellectuels, responsables politiques : tous ceux qui attisent la haine des musulmans ont du sang sur les mains. En dressant une cible sur le dos de nos concitoyens musulmans, ils nourrissent ce climat mortifère".

Idir Boumertit, député LFI de Vénissieux, estime lui que "la haine islamophobe tue. Face à ce drame, le silence de responsables comme Retailleau et Darmanin interroge".

"Garantir la sécurité de tous dans nos lieux de culte"

Dans un communiqué, le Conseil des mosquées du Rhône adresse ses prières à la mémoire de la victime, ainsi que son soutien "à l'ensemble de la communauté musulmane locale, cruellement frappée dans un lieu consacré à la paix et à l'élévation spirituelle".

"Le Conseil des mosquées du Rhône appelle à ce que justice soit rendue avec fermeté et que la vérité soit pleinement établie sur les circonstances de ce drame. Nous en appelons également à la préservation du calme, au renforcement des liens de fraternité, et à la vigilance collective pour garantir la sécurité de tous dans nos lieux de culte", conclut Kamel Kabtane, président du Conseil et recteur de la Grande mosquée de Lyon.