Le CRIF invité à l'iftar de la Grande mosquée de Lyon, le recteur accusé de trahir les valeurs de la foi musulmane

Outre la préfète du Rhône Fabienne Buccio ou le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael, le président du CRIF Richard Zelmati avait été invité.

Et sa présence autour de la table a suscité l'indignation d'une partie de la communauté musulmane, qui voyait dans cette invitation à un représentant de la communauté juive une négation de ce qui se déroule actuellement entre Israël et la Palestine.

"L’islam nous enseigne l’honneur, la droiture et la solidarité avec les opprimés. Comment alors justifier la présence, à un iftar, de ceux qui propagent la haine, qui soutiennent des crimes contre l'humanité et qui méprisent notre communauté ? Est-ce cela l’image du Ramadan que nous voulons montrer ? L’accueil de telles personnes au sein d’un lieu sacré, sous le couvert d’une fausse ouverture, trahit l’essence même de notre foi", a ainsi vivement réagi la Coordination islamique lyonnaise indépendante.

Une accusation qui a trouvé un fort écho sur les réseaux sociaux, où les messages, parfois d'insultes, ont fleuri, notamment sur la page Facebook de la Grande Mosquée de Lyon.

Dans un premier temps, un communiqué a été réalisé par le conseil d'administration du conseil des mosquées du Rhône présidé par Kamel Kabtane, regrettant l'attaque "injuste" dont il fait l'objet au sujet de cet iftar et de l'invitation faite à Richard Zelmati. Et d'évoquer "le courage et la responsabilité" de Kamel Kabtane pour "exprimer avec clarté et conviction les préoccupations des musulmans de France".