Lyon : deux identitaires condamnés pour des tweets contre le recteur de la mosquée

Deux anciens membres de Génération identitaire, dissous en 2021, ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Lyon. En cause, des tweets haineux qui visaient le recteur de la mosquée de Lyon.

Ils étaient accusés de "provocation publique à la haine" après avoir pris pour cible Kamel Kabtane, qui avait été accusé par ces hommes d’avoir appelé à la prière pendant le confinement. Parmi les publications haineuses, l’une affichait la photo de Kamel Kabtane à côté de celle de Salah Abdeslam. Une pétition qui réclamait l’expulsion du recteur vers l’Algérie avait aussi été publiée.

Les deux mis en cause, dont l’ancien porte-parole du groupe d’extrême-droite, ont été condamnés à quatre mois de prison avec sursis et une amende de 5 000 euros à payer solidairement. Le parquet de Lyon avait requis six mois de prison avec sursis et 15 000 euros d’amende.

"Cette condamnation si elle me réjouit me confirme que dans un pays comme la France nul ne peut faire l'objet d'un traitement aussi exécrable que celui dont j'ai été l’objet de la part d’individus qui sous le couvert de la liberté d'expression ont cru être en droit d'attenter à ma dignité et à mon honneur en mettant en cause mon appartenance à ce pays et l'action que j'ai entrepris depuis toujours au service du vivre ensemble et du pays. Aujourd'hui plus que jamais je me sens fier d'être citoyen de ce pays "la France". Je remercie tous ceux qui ont cru et m'ont soutenu durant ces moments que j'ai été amené à vivre", a réagi dans un communiqué Kamel Kabtane.