Conflit israélo-palestinien : les responsables religieux lyonnais lancent un appel pour la paix

Ce jeudi, les responsables lyonnais des différentes religions monothéistes ont publié un communiqué commun dans lequel ils réclament la paix entre Israël et la Palestine.

Le grand rabbin de Lyon Daniel Dahan, le recteur de la Grande mosquée de Lyon Kamel Kabtane et Olivier de Germay, l'archevêque de Lyon, ainsi que les représentants orthodoxes, protestants ou encore anglicans se disent "conscients de (leurs) responsabilités".

"Les conséquences de ce conflit sont désastreuses pour les Palestiniens, pour les Israéliens, pour tout le Proche-Orient, mais aussi pour nos communautés ici comme ailleurs. Nos prières montent vers Dieu pour que les otages soient libérés au plus tôt, pour que cesse de couler le sang des innocents et pour que s’établisse enfin une paix durable. Nous comprenons que des opinions diverses, voire opposées, puissent s’exprimer dans une situation aussi complexe et douloureuse, mais cela ne doit pas nous empêcher de rechercher sans relâche la paix. C’est pourquoi, ensemble, nous invitons chacune de nos communautés à persévérer dans la prière pour la paix et, ensemble, nous redisons notre détermination à cultiver le dialogue confiant et le respect mutuel qui caractérisent depuis toujours nos relations interreligieuses à Lyon", écrivent-ils.

Récemment, Kamel Kabtane avait regretté dans LyonMag que les représentants religieux ne puissent pas prendre la parole conjointement sur ce sujet brûlant. Depuis l'affaire de la venue controversée de Salah Hamouri à Lyon à l'invitation de la mairie écologiste, le grand rabbin Daniel Dahan avait claqué la porte du groupe interconfessionnel "Concorde et Solidarité".