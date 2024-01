"Qui veut la paix prépare la paix !" : nouvelle manifestation pour Gaza à Lyon

Cette fois, le rendez-vous est fixé à 14h30 sur la place des Terreaux dans le 1er arrondissement.

A l'appel intersyndical de la CGT, de FO, FSU, Solidaires, UNSA et l'UNEF, le rassemblement prônera la paix, qui est "plus que jamais une exigence, un préalable à l'exercice de tous droits humains".

"Qui veut la paix, Prépare la paix ! Plus que jamais, tout doit être mis en oeuvre pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et le levé du blocus de Gaza. Seul le retour à la table des négociations pourra permettre une paix juste et durable, l’application du droit international et des résolutions de l’ONU ainsi que le droit des peuples palestiniens et israéliens à vivre en sécurité. Nous appelons le gouvernement français à prendre toutes les mesures nécessaires en ce sens", poursuivent les syndicats signataires de l'appel.

Outre la "paix juste et durable", il sera demandé un "cessez-le-feu immédiat pour que 2024 soit synonyme de la fin de la guerre en Palestine et en Cisjordanie".

En cette fin de semaine, la Cour internationale de justice de la Haye examinait une requête de l'Afrique du Sud qui accuse Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens. De quoi saborder les relations diplomatiques entre les deux nations, Israël contre-attaquant en qualifiant l'Afrique du Sud de "bras juridique du Hamas".