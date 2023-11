Lyon : le conseil municipal adopte à l'unanimité une aide humanitaire pour Gaza

Cette enveloppe de 50 000 euros sera transmise à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge, pour financer la distribution de kits d'hygiène (serviettes hygiéniques, sous-vêtements, savon, détergent, lotion, serviettes...) aux civils dans la bande de Gaza.

La délibération a été présentée par Sonia Zdorovtzoff. Et l'adjointe aux Relations internationales a refait un point sur le conflit. "Il faut rappeler ici qu'Israël a le droit d'exister et le droit de se défendre. Mais se défendre, ce n'est pas prendre des hôpitaux pour cibles. Se défendre, ce n'est pas prendre des écoles pour cibles. Ce n'est pas non plus forcer 1,6 million de personnes à se déplacer dans la bande de Gaza, un territoire plus petit que la Métropole de Lyon. La traque de terroristes ne doit pas faire oublier le droit international", indiquait l'ancienne employée d'Handicap International.

"La réponse disproportionnée d'Israël à l'attaque du Hamas nous oblige à venir en aide aux populations", concluait Sonia Zdorovtzoff.

L'ancien président de la Métropole David Kimelfeld prenait ensuite la parole pour remercier l'adjointe d'avoir "exprimé ici ce qui manquait dans cette délibération".

"Oui, nous devons aider les Palestiniens civils, victimes du terrorisme du Hamas et de la politique colonialiste de Benyamin Netanyahou", débutait-il, appelant aussi à "ne pas oublier l'impact du 7 octobre".

La délibération, non présentée en commission, a été votée à l'unanimité.