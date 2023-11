Une aide d’urgence de 50 000 euros votée par la Métropole de Lyon pour les populations civiles de Gaza

L’armée israélienne poursuit ses opérations dans la bande de Gaza alors que les réactions internationales sont nombreuses sur le sort des populations. Emmanuel Macron a d’ailleurs interpellé ce dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur les "trop nombreuses pertes civiles" dans le territoire palestinien.

Ce lundi, la Métropole de Lyon a voté lors de sa commission permanente une aide d’urgence de 50 000 euros en soutien aux populations civiles de Gaza. "Nous constatons chaque jour avec effroi la situation catastrophique et la détresse que vivent plus de 1,5 million d’habitants déplacés du nord au sud de la bande de Gaza. Pour venir en aide à ces populations, la Métropole de Lyon prend sa part à travers l’attribution d’une aide d’urgence de 50 000 euros permettant d’apporter une réponse humanitaire et médicale rapide grâce à la mobilisation de Médecins du Monde", a déclaré ce lundi matin Bruno Bernard, le président de la collectivité.

Cette enveloppe sera attribuée à Médecins du Monde dans le cadre des actions menées par l’association auprès des populations civiles de Gaza avec au bout l’envoi de médicaments, de fournitures ou encore d’équipements.