Emeline Baume veut aider les entreprises de la Métropole de Lyon à résister aux chocs

Au grand manitou de la Métropole de Lyon, on montre donc la mallette contenant deux jeux de cartes et le plateau à énigmes destinés à mettre en situation le chef d’entreprise qui voudrait progresser dans son secteur grâce à "Tumulte". Petite moue du président écologiste : "Je n’ai jamais planté une entreprise moi, je crois que je n’en ai pas besoin". Jamais ? Vraiment ? "Il faut croire que j’ai de la chance", sourit-il malicieusement pour échapper à d’autres questions.

Quelques minutes auparavant, devant les journalistes à qui elle la présentait, Emeline Baume avait reconnu que son chef n’avait pas encore "joué" à la mallette Tumulte imaginée par la Métropole de Lyon (en coopération avec opeo et utopies) pour tester la résistance des entreprises aux chocs présents et à venir en matière de risques environnementaux.

Tumulte consiste à mobiliser 3 heures de temps d’un dirigeant d’entreprise pour cartographier son modèle économique : qu’est-ce qui fait la différence entre mes produits, mes collaborateurs et la concurrence ? Puis de lui demander de tirer des cartes chocs ("un nouveau concurrent s’impose sur votre marché avec une innovation technologique à faible impact carbone") avant de se dépatouiller avec les cartes levier ("circulariser les consommations d’eau dans l’usine").

A l’issue de ce parcours, le dirigeant et ses collaborateurs doivent avoir une vision plus claire des actions concrètes à mettre en œuvre pour les 6 mois à venir. Et dans l’idéal, si Tumulte (gratuite et téléchargeable sur le site Millenials 3 de la Métropole de Lyon) fonctionne correctement, dans deux ans, l’entreprise est capable de résister à des chocs liés aux problèmes d’environnement.

Présent dans la salle à côté d’Emeline Baume, Benoit Lambrey directeur du groupe drômois Cheval (qui propose diverses solutions d’aménagement allant du béton rose aux fleurs ornementales), assure que d’avoir utilisé une version bêta de Tumulte l’a aidé à prendre conscience qu’il devait mieux monitorer les consommations en fluide de son groupe. Il parait que c’est en cours.

Valentin Trollé, élu au sein du Centre des Jeunes Dirigeants et lui-aussi présent prédit beaucoup de succès à l’initiative Tumulte. Il sera confirmé si Bruno Bernard décide de l’utiliser quand même pour diminuer le risque de se voir reprendre la Métropole par un concurrent.

