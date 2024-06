Semaine de 4 jours à la Métropole de Lyon : 5500 agents concernés dès septembre ?

A l'occasion du conseil métropolitain de lundi et mardi, la collectivité va présenter le bilan de cette expérimentation, forcément positif à ses yeux puisqu'elle va pérenniser le dispositif.

La Métropole de Lyon avait souhaité impliquer un maximum d'agents différents, avec quatre scénarios proposés. Ainsi, ce sont 315 agents qui ont expérimenté le dispositif.

Il leur était demandé de limiter le télétravail, car au moins trois jours de présence sur site était demandée. Plusieurs expérimentateurs ont alors remis en question leur participation à cause de cette consigne.

Selon le bilan communiqué aux élus, la semaine de 4 jours n'a "pas d'impact majeur" sur la continuité et la qualité du service public. Elle renforcerait par contre "l'attractivité de la Métropole" en vue de ses recrutements internes.

Concernant la qualité de vie, 87,2% des expérimentateurs ont évoqué un effet bénéfique sur leur bien-être, 43,3% estiment que leur niveau de stress a baissé et 59,5% se sont sentis moins fatigués.

Les horaires amplifiés ont logiquement déplu, notamment aux femmes avec des enfants ayant des contraintes scolaires et périscolaires.

Ce lundi, il sera donc soumis au vote des conseillers métropolitains de pérenniser le dispositif.

Et ce afin qu'une organisation du travail possible sur 4 jours, sur 4,5 jours ou sur une alternance de semaines de 4 et 5 jours soit proposée aux agents travaillant 1607 heures annuelles à compter du 1er septembre 2024. Soit environ 5500 agents de la collectivité.

Leur présence sera exigée sur leur site d'affectation au moins trois jours par semaine.