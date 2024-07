Lyon : la Métropole annonce une hausse des travaux pendant la période estivale

Les travaux vont se multiplier dans Lyon pendant la période estivale. En cause, l’importante baisse de trafic dû aux vacances qui permet à la Métropole d’agir tout en impactant le moins d’usagers possibles.

"Des grands projets métropolitains pour transformer notre territoire métropolitain, adapter la ville aux dérèglements climatiques, transformer les pratiques de mobilités et bien sûre transformer le cadre de vie", le ton est donné par Béatrice Vessiller, vice-présidente en charge de l’urbanisme et du cadre de vie.

Accompagnée de Fabien Bagnon, vice-président à la voirie et aux mobilités actives puis de Jean-Charles Kohlhaas, vice-président aux déplacements, intermodalités et à la logistique urbaine, tour à tour ils reviennent sur la vingtaine de grands chantiers qui se dérouleront tout au long de l’été.

Coup d’accélérateur pour les tramways

Les nouvelles lignes de tramways T9 et sa sœur la T10 commencent à sortir de terre, timidement mais sûrement. Une opération coup de poing a été prévu pour la construction du T10. En l’espace de 149h avec des équipes travaillant jour et nuit, un passage souterrain de 40m de longueur permettra le passage du tramway ainsi que des cyclistes et des piétons.

Attention, le SYTRAL a déjà prévu la fermeture du boulevard Laurent Bonnevay à hauteur de Saint-Fons du lundi 12 août à partir de 3h du matin jusqu’au dimanche 18 août, 8h du matin. À terme, la ligne T10 permettra de relier la gare de Vénissieux à la Halle Tony Garnier tout en desservant le centre-ville de Saint-Fons.

Parallèlement à Villeurbanne, les travaux de la future ligne T9 se poursuivent. "Les travaux des piles du futur pont dans le Canal de Jonage vont débuter. Ils nécessitent l’emprise actuelle du pont du Roulet, nous serons donc dans l’obligation de le fermer", précise Béatrice Vessiller.

Du 8 juillet au 30 août 2024, la circulation automobile sera interdite sur le pont du Roulet ainsi que la bretelle n°6 de sortie du périphérique « Porte de Croix-Luizet » du 8 au 29 juillet prochain.

Presqu’île à vivre partiellement agréable

Dans le calendrier de la Métropole, il ne faut pas oublier le projet d’envergure qu’est Presqu’île à vivre. Toujours dans cette volonté de créer des couloirs de fraicheur grâce à la végétalisation et limiter la circulation automobile, les travaux vont se poursuivre rue Émile Zola, rue de l’Ancienne Préfecture, rue de la Barre et rue Simon Maupin qui selon l’avancée des travaux devrait être finalisée fin-août.

Parmi tout ce dédale, il ne faut pas oublier la rue Grenette, source de conflits entre commerçants et la Métropole. Le 20 juin dernier, le collectif des Défenseurs de Lyon a organisé un mâchon de la résistance contre le projet Presqu’île à vivre et tout particulièrement la fermeture aux automobilistes de la rue Grenette.

"On a eu des échanges avec eux. Certains commerçants sont très contents des aménagements qui vont être réalisés mais pas de la durée des travaux qui amènent des nuisances", indique Fabien Bagnon.

"Ceux qui ont suivis les chantiers du rallongement de la ligne de métro B. Pendant quatre ans la place Anatole France à Oullins a été un énorme chantier, les commerces en ont pâti. Aujourd’hui, ils sont plus qu’heureux", complète Jean-Charles Kohlhaas.

Rien n’a été dévoilé sur la future rue-vélo de l’avenue des frères Lumière dans le 8ème arrondissement qui a également suscité de nombreuses critiques de la part des commerçants craignant une baisse de fréquentation due aux manques futurs de stationnements.

Toutes les modifications concernant les bus et les tramways sont à retrouver sur le site internet des TCL et sur celui de l’Agence des mobilités en ligne du Grand Lyon.