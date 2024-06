Les opposants à la fermeture de la rue Grenette organisent un "grand mâchon de la résistance"

Si l'horaire choisi pour mâchonner est un sacrilège - 18h -, des centaines de riverains, commerçants, associations et entreprises se retrouveront pour marteler leur opposition au projet Presqu'île à vivre et tout particulièrement la fermeture aux automobilistes de la rue Grenette.

Ce mâchon du soir sera l'occasion pour tous les commerces du collectif d'inviter leurs clients pour leur expliquer leur démarche et "dire non aux bouchons liés à la fermeture de Lyon".

Pour rappel, le collectif des Défenseurs de Lyon a lancé une pétition en ligne qui regroupe déjà plus de 5000 signatures. Il exige la suspension immédiate de tous les travaux dans Lyon et une rencontre avec les élus de la mairie et de la Métropole pour leur signifier leur rejet sans négociation possible de la piétonnisation de la Presqu'île et de secteurs dans d'autres arrondissements.

La semaine dernière, les écologistes avaient tenu un point presse pour répondre par médias interposés au collectif. "Dire que des baisses de chiffres d’affaires seraient liées à un projet pas en place c’est quand même compliqué. On est dans une conjoncture économique compliquée, avec une inflation importante, des taux d’intérêts hauts et un pouvoir d’achat qui est dans le dur. On n’est pas sur une spécificité de la Presqu’île", avait réagi l'adjoint au maire chargé des Mobilités Valentin Lungenstrass.

"Des travaux, c’est gênant, c’est perturbant, c’est inconfortable pour les commerçants, les clients et les usagers de l’espace public… On en a pleinement conscience. (…) Toutefois, après les travaux tout le monde aura tout l’embellissement et l’apaisement autour des commerces pour déambuler, consommer, se faire livrer, travailler…", poursuivait-il.