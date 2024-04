La rue Grenette très bientôt fermée aux automobilistes à Lyon : découvrez quand

Avec l'instauration d'une Zone à trafic limité (ZTL), les automobilistes ne pourront plus traverser le centre-ville autrement que par le tunnel de la Croix-Rousse et Perrache.

Au coeur de ce projet, la rue Grenette doit devenir un espace où seuls les bus, piétons et cyclistes pourront circuler. Et afin de rénover cet espace, des travaux préalables sur les réseaux souterrains sont programmés.

Ils débuteront le 13 mai prochain pour se terminer en octobre. Durant cette période, les automobilistes ne pourront plus s'y engager. Seront autorisés les accès riverains, les livraisons, les cyclistes et les piétons.

Les automobilistes pourront croiser la rue Grenette lors de la traversée nord-sud (rue de Brest, rue du Président Edouard Herriot), mais sinon ce sera interdit pendant de longs mois. Un plan de déviation sera mis en place.

La Métropole de Lyon annonce qu'une boucle WhatsApp sera mise à disposition des commerçants du secteur pour les tenir au courant des avancées des travaux qui concerneront la première tranche entre la rue Mercière et la rue de la République en demi-chaussée.

De novembre 2024 à fin mars 2025, le chantier portera sur la réhabilitation du collecteur.

"À l’été 2025, la rue Grenette devient un axe important pour le réseau des lignes fortes de bus (C3, C13, C14 et C18). La circulation leur sera réservée, ce qui permettra d’améliorer leur régularité et leur performance. 45 ans après la piétonisation de la rue de la République entre Bellecour et Cordeliers, le passage des lignes de bus rue Grenette permet également de libérer la dernière portion circulée de la rue de la République entre Cordeliers et Hôtel de Ville. Celle-ci, rendue piétonne, accueillera des aménagements transitoires, actuellement en concertation jusqu’au 20 avril sur la plateforme jeparticipe.grandlyon.com. Cordeliers deviendra ainsi un pôle bus majeur, avec celui d’Hôtel de Ville. Les abords des deux pôles seront réaménagés afin de faciliter les correspondances avec les transports en commun", se félicite la collectivité présidée par les écologistes dans un communiqué.

