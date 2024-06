"Stop à la fermeture de Lyon" : la colère des commerçants et riverains contre l’aménagement de la Presqu’île

Ce jeudi matin, le nouveau collectif "les Défenseurs de Lyon" s’est réuni pour exprimer son ras-le-bol quant à la politique d’aménagement de la Presqu’île de Lyon par les écologistes. Apolitique, il réunit sous la même bannière des collectifs et associations de commerçants, des entreprises et des riverains, qui réfutent des aménagements publics qui auraient pour seul objectif d’exclure la voiture du centre-ville.

En guise de première action de mobilisation, ce nouveau collectif s’est réuni dès 8h30 pour le "Café des Bouchons", c’est-à-dire l’offrir aux automobilistes coincés dans un trafic routier renforcé par les différents travaux en cours. Le rendez-vous était symboliquement donné au croisement du quai Saint-Antoine et de la rue Grenette, axe fermé depuis le mois de mai en vue d’être interdit définitivement aux automobilistes.

« Non à la fermeture de Lyon ! », ce jeudi matin, le collectif apolitique « Défenseurs de Lyon » s’est réuni au coin de la rue Grenette, contre les projets de transformation de la Presqu’île entrepris par les écologistes #Lyon pic.twitter.com/uev7O9ADMq — Lyon Mag (@lyonmag) June 13, 2024 Deux demandes ont été formulées : la suspension immédiate de tous les travaux sur le point de commencer à Lyon et une rencontre avec les élus de la Mairie et de la Métropole de Lyon. La liberté de circuler, la tarification gratuite des places de parking et une piétonnisation uniquement partielle de la Presqu’île font partie des revendications. Deux demandes ont été formulées : la suspension immédiate de tous les travaux sur le point de commencer à Lyon et une rencontre avec les élus de la Mairie et de la Métropole de Lyon. La liberté de circuler, la tarification gratuite des places de parking et une piétonnisation uniquement partielle de la Presqu’île font partie des revendications.

Membre du CA de MyPresqu’île et cheffe d’entreprise, Anne Delaigle espère la reprise d’un dialogue avec la majorité écologiste, qui semble totalement rompu : "Ils se sont concertés tout seul entre eux. On veut construire un projet ensemble, avec une véritable concertation avec des gens qui vivent la ville".

Plusieurs autres porte-paroles du collectif se sont exprimés tour à tour. Parmi eux, la voix de Laure Cédat (collectif Iris&Warren, alerte sur la dangerosité des voies de circulation), qui a perdu sa fille en 2022 dans un accident de trottinette qui avait mis la ville en émoi : "Nous enjoignons les Lyonnais et les Grandlyonnais à nous rejoindre, pour dire non à la fermeture de cette ville".

Composé d’associations, de commerçants et de riverains, le collectif demande une rencontre avec Grégory Doucet et Bruno Bernard, pour « se faire entendre collectivement », selon Laure Cédat (🎥)

Il demande aussi la suspension immédiate des travaux sur le point de débuter à #Lyon pic.twitter.com/hE4QANuzxE — Lyon Mag (@lyonmag) June 13, 2024 Les commerces de la Presqu’île tirent encore la sonnette d’alarme

A travers le projet Presqu’île à vivre se pose aussi la question de l’accessibilité aux commerces. Pour Anne Delaigle, ils "n’ont plus les moyens de résister. Les seuls qui peuvent ce sont les grandes chaînes. Il n’y aura plus de commerces indépendants. Demain on n’aura pas d’autre choix que d’acheter sur internet ou dans des chaînes… Est-ce qu’intellectuellement c’est vraiment ce qu’on veut ?", s’interrogeait-elle ce jeudi matin.

Le collectif des "Défenseurs de Lyon" affirme "rentrer en résistance" contre la politique urbaine menée sous le mandat des Verts. En parallèle, une pétition a déjà été lancée (3200 signataires pour un objectif de 10 000) et un "mâchon de la résistance de Lyon" est prévu le 18 juin prochain comme dernier acte d’opposition avant une fermeture totale du centre crainte par les membres du collectif.

T.J.