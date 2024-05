Fabien Bagnon : "La fermeture de la rue Grenette s'est relativement bien passée"

Ce lundi, la rue Grenette fermait définitivement aux automobilistes, dans le cadre du projet-phare des écologistes de Presqu'île à Vivre.

"On entre dans une phase de travaux, qui n'est jamais facile", reconnaît Fabien Bagnon, qui estime que la fermeture "s'est relativement bien passée".

Cela n'empêche pas le vice-président de la Métropole de Lyon de faire face à des remontrances, comme celle de l'élu du 2e arrondissement Jean-Stéphane Chaillet, qui comparait la situation au "mur de Berlin". "On a des critiques tout à fait excessives, regrette Fabien Bagnon. On nous parle aussi du "tout-vélo" et du "zéro voiture". Alors qu'on se contente de rééquilibrer le partage de l'espace public, qui est encore très dévolu à l'automobile".

L'élu écologiste s'est félicité de la baisse de l'accidentalité dans la Métropole depuis le passage en ville 30 de 24 communes sur 58. "Même une baisse minime de la vitesse moyenne le permet, ça s'observe partout dans le monde", poursuit-il.

Interrogé sur le séisme politique avec la destitution de Nathalie Perrin-Gilbert à la Ville de Lyon, Fabien Bagnon estime que "ce n'est pas une surprise qu'elle quitte la majorité à un moment donné".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Fermeture de la rue Grenette

03:21 Place du vélo en Presqu'île

05:22 Villes 30km/h

08:03 Radars

09:28 Nathalie Perrin-Gilbert