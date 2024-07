Thomas Rudigoz : "Je suis le challenger, il faut que j'aille chercher les voix"

Arrivé 2e au premier tour des élections législatives dans la 1ère circonscription du Rhône, le député sortant Thomas Rudigoz est en ballotage défavorable. Et il le sait : "Je fais campagne tous les jours, matin, midi et soir. Je suis le challenger, il faut que j'aille chercher les voix. Je ne suis pas dans le temps de la lamentation", indique l'ancien maire du 5e arrondissement de Lyon opposé à Anaïs Belouassa Cherifi (NFP) et Laurent Mouton (RN).

Pour lui, le RN n'a aucune chance de l'emporter dans sa circo. Le choix est alors "soit une députée LFI, soit le député sortant que les habitants connaissent".

Thomas Rudigoz regrette la séquence de mardi, qu'il juge "aberrante". Le candidat a reçu des milliers de messages l'enjoignant à se retirer de la course et évoque une "manipulation démocratique".

Si demain le camp présidentiel doit faire une grande alliance à l'Assemblée nationale face au RN, Thomas Rudigoz prévient déjà qu'il ne comptera pas sur un parti : "On ne travaillera pas avec LFI, c'est impossible".

S'il était réélu député, le macroniste prévoit de s'appuyer sur sa récente mission d'information sur le refus d'obtempérer pour "donner plus de possibilités aux juges pour confisquer les véhicules" et assurer une meilleure formation de la police et de la gendarmerie sur la réaction à avoir dans ces cas.

00:00 Dissolution catastrophique pour les députés macronistes ?

02:18 Proposition de loi en cas d'élection

04:18 Demande de retrait dans la triangulaire

05:51 Travailler avec LFI

09:01 Dissolution des Remparts

11:10 Analyse de la montée du RN