Festival Entre Rhône et Saône : "La nouvelle Mâchecroute sera une très bonne surprise pour les Lyonnais"

Ce vendredi, la 3e édition du festival Entre Rhône et Saône démarrera pour le week-end.

Ce sera bien sûr le retour de la Mâchecroute. "C’est un totem important pour nous, reconnaît Julien Pavillard. C’est une nouvelle Mâchecroute que nous avons cette année que nous n’avons jamais vu. Je suis sûr que ce sera une très bonne surprise pour les Lyonnais".

Mais la grande nouveauté, ce sera la possibilité de se baigner dimanche dans le Rhône depuis le parc des Berges : "On devra passer par un sas, s’inscrire en y allant pas en préalable. Lorsqu’on sera inscrit, on pourra nager mais il y aura que 150 personnes à l’instant T qui seront autorisées à nager. Dans la journée, on aura peut-être, s’il fait beau, entre 700 et 1500 personnes. C’est vraiment ouvert à tout le monde", poursuit le directeur des Evènements de la Ville de Lyon.

Des dizaines d'évènements auront lieu dans le cadre du festival. "C’est l’esprit de la guinguette qui nous intéresse, un espace festif, sympa, musicale où on puisse manger entre amis. Un espace qui marche très bien à l’Île Barbe, à la Guillotière et à la darse depuis 3 ans. Les gens viennent naturellement, nous avons un grand succès malgré la pluie l’année dernière. L’idée est qu’on puisse s’amuser, danser, boire et manger et profiter de la vie au bord du Rhône et de la Saône avec l’Île Barbe qui apporte un cadre bucolique", s'emballe Julien Pavillard.

