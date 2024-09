Vincent Dolique : "Aider les fédérations françaises à gagner des médailles aux JO de Paris"

Depuis 2017, une cinquantaine de chercheurs en France forment un consortium avec un but clair : "contacter et aider les fédérations françaises à gagner des médailles" aux JO de Paris 2024.

Et plusieurs fédés ont répondu présent, en natation, vélo, judo...

Des entretiens ont été menés avec les dirigeants et les athlètes, et une centaine de questions ont été recueillis par les chercheurs. Généralement des questions "sur le bon geste, sur l'équipement comme la raquette de tennis de table", indique Vincent Dolique.

Le chercheur lyonnais et ses pairs ont souhaité "maximiser nos efforts sur les sports où il y a beaucoup de médailles. On pouvait se dire que l'argent investi sur ces disciplines-là serait beaucoup plus utile que sur les sports collectifs".

La France pourrait-elle être accusée de dopage technologique pour ses JO ? "C'est le règlement de la fédération qui va nous dire si on a le droit ou pas" de modifier les équipements, prévient Vincent Dolique.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Aider les fédérations pour les JO

04:24 Performances exceptionnelles

07:17 Avenir

08:48 Fusion nucléaire