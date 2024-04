Clément Drognat Landré : "Les écologistes pourraient aller plus loin, ils ont été élus pour ça"

La rue est à nous, collectif d'associations lyonnaises comme Greenpeace Lyon et La Ville à Vélo, dresse un bilan "mitigé" de Lyon ville 30km/h, qui n'est "pas assez respectée par les automobilistes" à cause d'un "manque d'aménagements et de contrôles".

Clément Drognat Landré pointe du doigt l'Etat car "la préfecture a retiré tous les radars-sanctions, c'est une aberration" mais aussi les écologistes : "Il y a un effort de leur part, mais ça ne va pas assez vite. Quelques centaines de contrôles en 2023, ce n'est pas suffisant pour avoir un réel impact incitatif sur la vitesse des automobilistes".

Sur le projet Presqu'ile à vivre, "beaucoup de choses vont dans le bon sens. Mais les écologistes auraient pu aller plus loin. Ils ont été élus pour ça", poursuit le coordinateur de la rue est à nous qui aurait aimé une "réelle traversante piétonne de la Confluence à la Croix-Rousse".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Bilan de Lyon ville 30

03:53 Presqu'ile à vivre

05:42 Voies Lyonnaises

07:27 Fabien Bagnon