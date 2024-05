Presqu'île à Vivre à Lyon : "Nous soutenons ce projet à 100 %"

Avec l'instauration d'une Zone à trafic limité (ZTL), il sera demain impossible de traverser la Presqu'île en voiture, autrement que par le tunnel de la Croix-Rousse et l'échangeur de Perrache. De nombreuses voix s'élèvent contre cette vision jugée excluante. Le co-président de l’association Les Droits du Piéton, Pierre Rauzada, fait lui part de sa satisfaction quant aux aménagements prévus en Presqu’île lyonnaise. Et n’a pas sa langue dans sa poche quant aux opposants au projet.

LyonMag : Que pensez-vous du projet Presqu’île à vivre ?

Pierre Rauzada : Nous sommes pour ce projet à deux volets : la partie Nord de la rue de la République va être piétonnière et la rue Grenette fermée aux voitures. Cette rue est cancérigène, ça pue l’essence depuis des années. Elle va maintenant permettre aux bus de rouler à double sens et les piétons auront, on l’espère, des trottoirs élargis. Les commerçants y gagneront aussi. Ce que fait le maire de Lyon n’est finalement que ce qui devait être fait depuis longtemps, c’est achever la piétonnisation de l’artère majeure de Lyon. Nous soutenons ce projet à 100 % !

Il est pourtant sujet à de nombreuses inquiétudes chez l’opposition…

On a du mal à les comprendre. On complète ce qui existe déjà. C’est achever une unité territoriale et sociale. Le parvis de Cordeliers va devenir une vraie place à part entière. Si les opposants, comme le maire du 2e Pierre Oliver, pensent que c’est aussi négatif de piétonniser, pourquoi ne demandent-ils pas la fin de la grande aire piétonne qu’est la rue Victor-Hugo ou le quartier Saint Jean ? Or, ils ne le demandent pas. Aucun commerçant de ces rues-là ne veut un retour en arrière. Et bizarrement, au moment où on veut piétonniser la partie Nord, il y a parmi eux des gens qui se dressent contre.

Pendant 19 ans, j’ai beaucoup entendu se plaindre Denis Broliquier, l’ex-maire du 2e, pour rénover la rue Victor Hugo, mais il n’a jamais demandé la fin de l’aire piétonne. Alors pourquoi son successeur est-il contre la rénovation de la partie Nord en rue piétonne ? En plus, elle ne fait perdre aucune place de stationnement.

Que faire pour satisfaire tous les usagers ?

Pour que les deux parties soient satisfaites, il ne faut pas non plus supprimer toute la circulation automobile, mais il faut donner davantage aux cyclistes et aux usagers des bus, dont le nombre bat des records de fréquentation : Lyon est en deuxième position française par rapport à cela. Pour les piétons, il y aura moins de bruit et de pollution chimique… Peut-être que le projet Rive Droite est celui qui trouvera le plus de consensus.

Mais attendons de voir, on n’est qu’au tout début du projet, alors que sur l’apaisement de la Presqu’île, les travaux ont déjà commencé rue Emile Zola. Il faut se méfier des réactions trop impulsives et réfléchir à la ville de demain. On nous fait croire que les gens vont moins en magasin à cause du stationnement. Non, ce sont les gens qui changent. Par exemple, il y en a de plus en plus qui achètent par Internet depuis chez eux, puisqu’ils peuvent trouver les mêmes produits qu’en magasin, mais à un prix moindre.

Avec votre association, quel rôle avez-vous joué dans ce projet ?

On a fait une contribution que l’on a envoyée à la Métropole, à la Ville de Lyon et au maire du 2e arrondissement. Un exemple : comme la fréquentation du métro A entre Hôtel de Ville et Cordeliers devrait augmenter si la rue de la Ré est 100 % piétonne, on était les seuls à demander la construction d’une nouvelle entrée-sortie rue Joseph Serlin à l’arrêt HDV–Louis Pradel, qui va être piétonne. C’est coûteux, on en a conscience, mais il faut créer un large accès, pour éviter d’autres embouteillages dans cette sortie qui est minuscule et même dangereuse.