Pour une rue Grenette réinventée et vivante

Nos associations souhaitent rappeler leur soutien à l’apaisement du centre-ville, et donc la requalification de la rue Grenette. Ce projet représente une opportunité unique de transformer le cœur de notre ville et de la Presqu’île en un espace plus sain, plus sûr et plus convivial.

Le rééquilibrage du partage de l’espace public en Presqu’Île ne saurait se faire sans la requalification de la rue Grenette. La création d’une zone à trafic limité réservée aux ayant-droits, la fluidification de la circulation des bus et des taxis, ainsi que la meilleure prise en compte des besoins des piétons et des cyclistes sont indispensables pour faciliter les déplacements dans le cœur lyonnais.

Pour rappel, les mobilités alternatives à la voiture sont déjà largement plébiscitées en Presqu’Île, et représentent près de 85% des déplacements en son sein. Il est donc essentiel d’assurer la sécurité et le confort de tous les usagers - et notamment des plus vulnérables. La nouvelle rue Grenette contribuera à créer un centre-ville plus accessible, propice au bien-être de l’ensemble des habitants et des visiteurs. Elle permettra de plus d’achever la piétonisation de la rue de la République, artère majeure de la Métropole de Lyon.

La fermeture de cette rue à la circulation uniquement des voitures (hors riverains) est également une mesure essentielle pour la qualité de l’air. Depuis des années, la rue Grenette est une plaie ouverte en plein centre de la Presqu’Île, qui contribue à la dégradation de la qualité de l’air lyonnais, de la qualité de vie et de l’expérience des piétons dans le quartier.

Aussi, la diminution du trafic routier est une condition sine qua non pour un environnement propre et respirable, et pour une réduction significative de la pollution sonore. La végétalisation permettra par ailleurs de lutter directement contre les îlots de chaleur urbains, un enjeu majeur d’adaptation au dérèglement climatique.

Rappelons enfin que la rue Grenette, en tant que rue traversante, apportait principalement du trafic de transit et peu de visiteurs - contrairement à ce que certains se plaisent à décrire. Quant aux parkings LPA, ils ne sont pas saturés et ils resteront tous accessibles dans le projet.

Alors qu’une partie du trafic tendra à s’évaporer et que d’autres axes permettront encore de traverser la Presqu’Île en voiture, la fermeture de cette rue à la circulation automobile ne créera donc pas de perturbations significatives. Au contraire, cela offrira même une occasion unique de réinventer cet espace pour qu’il devienne un lieu de vie et de convivialité.

Toutes les études montrent d’ailleurs que la réduction de la place de la voiture en ville profite aux commerces locaux : les rues piétonnes et les pistes cyclables attirent plus de passants, qui sont plus enclins à s’arrêter et à acheter - ce qui bénéficiera aux commerçants du quartier.

La requalification de la rue Grenette est donc une opportunité de faire un pas décisif vers une ville plus verte, plus saine et plus agréable à vivre.

En réservant cette rue aux piétons de tous les âges, aux transports en commun, cyclistes, livreurs, artisans et riverains, il y aura des effets positifs pour la qualité de l’air, la pollution sonore, les mobilités douces, la sécurité des usagers et les commerces locaux. A terme, les bienfaits de ce projet s’étendront même au-delà du centre-ville.

Nous appelons tous les Grands-Lyonnais à soutenir ce projet et à imaginer ensemble un avenir où la ville appartient à ses habitants et où les espaces publics sont véritablement partagés.

Signataires : La Rue Est à Nous Lyon ; Action Justice Climat Lyon ; Droits des Piétons 69 ; Les Shifters Lyon ; Association Respire ; Les Aprenteureuses Urbaines ; La Ville à Vélo ; Greenpeace Lyon ; La CLAVette lyonnaise ; les Amis de la Terre ; Extinction Rebellion Lyon ; France Nature Environnement Rhône ; Notre Affaire à Tous Lyon ; Bien Vivre en Presqu’Île