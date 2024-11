Futures navettes S4A et S4B : les TCL et les Pentes se réorganisent avec le projet Presqu'île à Vivre à Lyon

Dans le cadre du projet Presqu'île à Vivre, avec la fermeture à la circulation notamment de la dernière portion de la rue de la Ré entre les Cordeliers et l'Hôtel de Ville, le Sytral prévoit une réorganisation de ses arrêts, mais aussi de ses lignes du centre-ville de Lyon.

A compter de juin 2025, les lignes S4 et S12 deviendront donc S4A et S4B pour permettre "une desserte plus fine des quartiers du plateau de la Croix-Rousse et du haut des pentes avec des correspondances plus efficaces au métro C", avec une fréquence renforcée de 25 minutes en heure de pointe semaine, 40 minutes en heure creuse, 40 minutes le samedi et l'été et 70 minutes le dimanche.

"La S4A empruntant un itinéraire dans le sens horaire et la S4B un itinéraire dans le sens antihoraire, l'usager aura ainsi le choix d'itinéraire selon ses besoins", se félicite Vincent Monot, vice-président du Sytral.

Le plan de circulation va être modifié lors du 1er trimestre 2025 sur les pentes pour accueillir ces navettes et en prévision de la réouverture de la montée Bonafous. Un tronçon de la rue Eugène Pons (entre la rue de la Fontaine et la rue Jean Jullien), ainsi que la totalité de la montée Bonafous seront mis à sens unique (montant pour la première, descendant pour la seconde ndlr).

Les itinéraires prévisionnels du S4A et du S4B :