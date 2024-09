Presqu'île à Vivre : la CCI de Lyon s'inquiète d'une "règlementation trop rigide"

Alors que Grégory Doucet a promis des assises du commerce pour tenter de sauver la Presqu'île du dépôt de bilan, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne monte au créneau.

Dans un communiqué, la CCI estime ne pas être opposée au projet Presqu'île à vivre, mais à condition qu'il ne soit pas appliqué en l'état. S'appuyant sur une étude menée auprès des unions commerciales et leurs adhérents au printemps 2023, elle estime que la règlementation imposée par les écologistes est "trop rigide" et risque de mettre en danger les commerces du centre-ville de Lyon.

Un courrier est ainsi parti cet été, à destination de Grégory Doucet, maire de Lyon, et Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. Reste à savoir si c'est l'absence de réponse des Verts ou la teneur de cette dernière qui a poussé la CCI à se saisir de la presse locale pour en remettre une couche.

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon réclame ainsi l'inscription à la liste des ayants droit (qui pourront donc encore librement circuler en voiture en Presqu'île ndlr) les commerçants et artisans, les livreurs, les taxis et VTC, les clients des hôteliers et meublés de tourisme, les professions libérales, les patients ayant un rendez-vous médicale ou encore les personnes à mobilité réduite. Et de leur octroyer un accès permanent, sauf aux livreurs qui bénéficieraient d'une plage horaire de 6h à 12h et 14h30 à 16h30.

"Nous espérons que les demandes des entreprises, notamment des commerçants, portées par la CCI, seront entendues. Nous avons réitéré auprès des collectivités notre volonté de contribuer activement à trouver les meilleures solutions conciliant amélioration de la qualité de vie de la presqu’ile et pérennité des activités économiques", déclare Philippe Valentin, président de la CCI.

Dans son communiqué, la CCI en profite également pour tacler les Voies Lyonnaises de la rue de Bonnel devant Les Halles Paul Bocuse, du centre-ville d'Oullins, de la route de Vienne et de l'avenue Rockefeller, pointant du doigt "la difficulté de poursuivre les livraisons, la sécurisation des cyclistes et des livreurs, les reports de circulation qui ne semblent pas avoir été étudiés".